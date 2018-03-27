Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116544
ALTIN
171.754
DOLAR
3.9799
STERLİN
5.6264
EURO
4.9344

ASSAN HANİL’ den organize sanayide hatıra ormanı

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, 21 –26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı Assan Hanil Hatıra Ormanı’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

ASSAN HANİL’ den organize sanayide hatıra ormanı

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, 21 –26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı Assan Hanil Hatıra Ormanı’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

27 Mart 2018 Salı 12:22
14 Okunma
ASSAN HANİL’ den organize sanayide hatıra ormanı

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, 21- 26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı çalışanları ile kutladı. Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi içerisinde belirlenen 2.000 m2’lik alana 250 fidan dikimi gerçekleştirildi ve bu alana Assan Hanil Hatıra Ormanı adı verildi. 26 Mart Pazartesi günü Assan Hanil Hatıra Ormanı’nda gerçekleşen etkinliğe Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Bora Alptekin ve Operasyonlar Direktörü Serhat Akpınar ile şirket çalışanları katıldı. Çalışanlarla birlikte ağaç dikimi gerçekleştirildi, katılımcılara sertifika ve geri dönüşümlü defter hediye edildi. Etkinlikte konuşan Assan Hanil IK Direktörü Bora Alptekin “Ormanlar toplumların sağlığı ve refahı açısından çok stratejik bir öneme sahipler. Sürdürülebilir bir gelecek için ormanların korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Assan Hanil olarak hayata geçirdiğimiz hatıra ormanı ile biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 27.03.2018 13:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANAYİ 4.0 ÇAĞINDA ÜRETİMİ DİJİTALLEŞTİREN TEKNOLOJİLER
SANAYİ 4.0 ÇAĞINDA ÜRETİMİ DİJİTALLEŞTİREN TEKNOLOJİLER
Fujitsu’nun Blockchain İnovasyon merkezi Brüksel'de açıldı
Fujitsu’nun Blockchain İnovasyon merkezi Brüksel'de açıldı
UND, ARKAS SİGORTA İLE MALİYETLERİ AZALTACAK
UND, ARKAS SİGORTA İLE MALİYETLERİ AZALTACAK

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim