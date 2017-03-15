Assan Hanil, 20. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor

Kuruluşundan bu yana önemli başarılara imza atan Assan Hanil, 19 Şubat Pazar günü düzenlediği “Gücünün farkında ol, geleceğe odaklan” temalı toplantıda, geleceğe dönük hedeflerini çalışanları ile paylaştı. Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği organizasyona, Kibar Holding yöneticileri, Kibar grup şirketlerinin genel müdürleri ve Assan Hanil’den bine yakın mavi ve beyaz yakalı çalışan katıldı.

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka yaptığı açılış konuşmasında, Assan Hanil’in Kibar Holding içindeki önemini anlattı ve yeni projeleriyle geleceğe daha da güçlü yol aldığını belirtti. Saka, tüm çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Paylaşım toplantısının ev sahibi Assan Hanil Genel Müdürü Okan Gedik ise 20 yılın kilometre taşlarına önemli başarılar sığdırmış olmanın gururunu taşıdığını belirterek, tüm ekibine azimli ve yaratıcı çalışmaları için teşekkür etti. Önemli bir araç üreticisinin yeni projesine koltuk tedariği anlaşmasının sağlandığı müjdesini de veren Gedik, konuşmasında şunları söyledi:

“Biz büyük, saygın ve güçlü Kibar Ailesi’nin parçasıyız. Bununla ne kadar iftihar etsek az. 1997 yılında Güney Koreli ortağımız Seoyon E-Hwa ile çıktığımız bu yolculukta nice başarılar elde ettik. Grubumuzun köklü ulusal ve uluslararası deneyimini, marka gücünü yanımıza alarak, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve dinamik ekibimizle bundan sonra da gurur verici başarılara hep beraber imza atacağımıza yürekten inanıyorum. 20 yılda gösterdiğimiz çaba ile bugün önemli bir kavşağa gelmiş bulunuyoruz. Bu kritik noktada, bizi küresel bir şirket olma hedefimize götürecek pek çok yeni projeye başladık. Kurumsal Dönüşüm Projemiz Doruk’tan, Turquality’ye, Ar-Ge merkezimizdeki birçok inovatif projemizden, Teknoloji Yol Haritamıza kadar Sanayi 4.0’ın tüm dinamiklerini sistemlerimize entegre etmeye başladık. Kibar Grubu’nun genlerinden aldığımız yenilikçi ve vizyoner yapımızla, bugün sahip olduklarımızın ve gücümüzün farkındayız. Şimdi hedefimiz, Assan Hanil’i “küresel şirket” klasmanına taşımaktır.”

Gedik, Assan Hanil’in, çalışanlarından aldığı güçle, yeni müşterileri, yeni projeleri ve yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı kapsamında düzenlenen Kıdem Ödülleri töreninde 5., 10. ve 20. yılını kutlayan çalışanlara ödülleri takdim edildi.

Kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören’in konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, çalışanlar, ilginç insan hikayeleri ile hayata dair başarı örneklerini büyük bir keyifle dinlediler. Toplantının kapanışında ise Tubular Tunes etkinliğine katılan Assan Hanil çalışanları, bin kişilik bir koro halinde şirket marşını birlikte çalıp, büyük bir coşkuyla söylediler.