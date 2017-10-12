ASSAN GIDA ANUGA FUARI’NDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin en büyük ketçap ve sos ihracatçısı konumunda bulunan Assan Gıda 7-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası yiyecek ve içecek fuarı ANUGA 2017’ye katıldı. Her yıl 3 yeni sos piyasaya sürme hedefiyle çalışmalarına devam eden Assan Gıda fuarda hem eski müşterilerini ağırladı hem de potansiyel müşteriler ile görüşmeler yaptı.

Günde 4 bin 500 ton taze domates işliyor

Susurluk ve Ege Serbest Bölge’deki tesislerinde faaliyet gösteren Assan Gıda’nın Susurluk’taki tesisi, Türkiye’de tek bir yerde en yüksek domates işleme kapasitesi bulunan tesislerden biri konumunda. 200 bin metrekare açık alan üzerine kurulu Susurluk fabrikası 21 bin 600 metrekarelik üretim, depo, yönetim, hizmet binaları ve sosyal tesislerden oluşuyor. Günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme kapasitesi bulunan tesiste yine günde 1,5 milyon ürün üretebiliyor. Ege Assan tesisi ise 4 bin 500 m2’lik alanda yılda 24 bin ton domates salçası paketleme kapasitesine sahip. Üstün kaliteli domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve çeşitli soslar olmak üzere 300 civarında ürün üreten Assan Gıda, kuruluşundan bu yana 70’den fazla ülkeye ürün gönderdi. Halen 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika’da birçok ülke için salça, Avrupa’da özellikle büyük zincir marketler için senelerdir ketçap ve sos ürünleri üretiyor. Her yıl 3 yeni sos piyasaya sürme gibi bir hedefi bulunan Assan Gıda dünyada en çok satan soslar üzerinde çalışmalar yaparak, bu soslara Türk dokunuşları ekliyor.

Basın Bülteni