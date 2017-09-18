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Askeri kara aracı modelleri yarıştı

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:05
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Askeri kara araçları üreticisi FNSS tarafından düzenlenen yarışmaya 124 kişi, 305 modelle katıldı

Askeri kara aracı modelleri yarıştı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin lider askeri kara aracı üreticilerinden FNSS'in sponsorluğunda gerçekleştirilen Askeri Kara Araçları Model Yarışması, modelcileri ve bu hobiye ilgi duyanları buluşturdu.

Bu yıl onuncusu gerçekleştirilen model yarışması, şirketin Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Modelciler ve model meraklıları tarafından artan bir ilgiyle takip edilen etkinliğe bu yıl daha büyük bir katılım oldu. Etkinlik kapsamında, 124 kişi, 305 modelle 10. yıla özel 10 kategoride yarıştı.

Bu yıla özel 2 yeni kategorinin dahil edildiği yarışmada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmış askeri kara araçları" ve gençlerin hobi modelciliğine yönelik ilgisini teşvik etmeyi amaçlayan "genç modelciler" kategorileri dikkati çekti.

Modelcilik sektörüyle ilişkili 7 firmanın stantlarıyla katıldığı etkinlik, uluslararası üne sahip "ustaların" atölye çalışmalarıyla deneyimlerini paylaştıkları bir platforma dönüştü.

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül töreni sonrasında FNSS tarafından üretilen Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15) ve Pars 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı gösterileri etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

 FNSS Savunma Sistemleri AŞ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi Yöneticisi Cem Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce küçük bir grubun kendi arasında yaptığı bir yarışmanın FNSS’in sporluğunda bugünlere geldiğini söyledi.

 Yarışmaya katılımın ve model kalitesinin her geçen yıl arttığını ifade eden Altınışık, yarışmanın yanı sıra bu yıl etkinliğe katılan dünyaca ünlü "ustaların" deneyim ve tekniklerini çalıştaylarda katılımcılarla paylaştığını belirtti.

 Altınışık, yarışmaya tekerlekli veya paletli, tarihi veya modern zırhlı araçların modellerinin yanı sıra figürlerle katılınabildiğini dile getirdi.

Gençlerin etkinliğe katılımını önemsediklerini vurgulayan Altınışık, şöyle konuştu:

"Gençler günümüzde daha çok bilgisayar oyunlarıyla, teknolojik aletlerle vakit geçiriyorlar. El becerileriyle yaptıkları şeylerin motor gelişimi çok olumlu etkilediğini biliyoruz. Çocukların el becerilerini geliştirebilecekleri ve zevk alabilecekleri birşey yapmalarını teşvik ediyoruz. O yüzden gençler kategorisi açtık. 5 yaşından 15 yaşına kadarki çocuklar yaptıkları modellerle etkinliğe katıldılar. Bu kategoriye katılanları derece gözetmeksizin ödüllendirdik. Gelmeleri çok önemli bizim için. Çünkü genç modelci sayısı giderek düşüyor. Buna çok önem veriyoruz."

Anadolu Haber Ajansı
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