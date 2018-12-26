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''Asgari Ücret Tatmin Edici''

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni açıklanan asgari ücret konusuna ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi

''Asgari Ücret Tatmin Edici''

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni açıklanan asgari ücret konusuna ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:07
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''Asgari Ücret Tatmin Edici''

Kaan açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

İş dünyasına öncülük eden bir sivil toplum örgütü olarak MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne faaliyetlerini, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda ve onurlu bir şekilde sürdürmesini sağlamaya yönelik yürütmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı için önceki yıla göre %26 oranında bir artışla net 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyor ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Böylece 2018 yılsonu için tahmin edilen %20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir.

Bununla birlikte; asgari ücretteki artış oranının işverene geçtiğimiz seneye göre ilave maliyeti yaklaşık 620 TL olacaktır. Bu minvalde, yeni asgari ücret uygulamasının herhangi bir istihdam kaybı ya da kayıtdışı ekonomide artışa neden olmaması adına, hükümetimizin geçmiş senelerde işverene sunmuş olduğu desteklerin 2019 yılında da sürmesini ve böylelikle işverenin yükünün nispeten hafifletilmesini arzuluyoruz.

Son Güncelleme: 26.12.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman KAAN
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