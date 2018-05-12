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​Aselsan Ürdün'de dev bir anlaşmaya imza attı

Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 12'inci Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı SOFEX 2018'in 2’nci gününde Aselsan dev bir anlaşmaya imza attı. Fuarda, Aselsan Middle East (AME), Ürdünlü JOSECURE (Jordan International Security Company LLC) ve ASELSAN Türkiye arasında "Güvenlik Ürünleri ve Sistemleri" alanında stratejik işbirliğinin konusunda bir Mutabakat Anlaşması'nın imzalandığını duyuruldu.

​Aselsan Ürdün'de dev bir anlaşmaya imza attı

Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 12'inci Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı SOFEX 2018'in 2’nci gününde Aselsan dev bir anlaşmaya imza attı. Fuarda, Aselsan Middle East (AME), Ürdünlü JOSECURE (Jordan International Security Company LLC) ve ASELSAN Türkiye arasında "Güvenlik Ürünleri ve Sistemleri" alanında stratejik işbirliğinin konusunda bir Mutabakat Anlaşması'nın imzalandığını duyuruldu.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:29
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​Aselsan Ürdün'de dev bir anlaşmaya imza attı

ASELSAN, 53 ülkeden 99 resmi heyet ve 400'den fazla üyenin katılımı ile bu yıl 12'incisi düzenlenen ve Ürdün Kralı 2'nci Abdullah tarafından açılan Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı SOFEX 2018'de önemli bir anlaşmaya imza attı.

Fuarın ikinci gününde Türkiye'nin lider savunma şirketi ASELSAN ileKADDB Investment Group ve ASELSAN Türkiye'nin ortak iştiraki olan ASELSAN MIDDLE EAST ve Ürdün KADDB Investment Group'un bir şirketi olan JOSECURE (Jordan International Security Company LLC) arasında Güvenlik Ürünleri ve Sistemleri alanındaki stratejik işbirliğinin sağlanması için bir Mutabakat Anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Aselsan Middle East köprü oluşturuyor

Türkiye ile Ürdün'ün yanı sıra KADDB ve ASELSAN arasında da bir köprü oluşturan Aselsan Middle East, uzun yılların deneyimiyle halen Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, Ürdün'deki sivil kuruluşların ve ayrıca bölgedeki dost ülkelerin başta elektro-optik sistem olmak üzere birçok askeri elektronik sistem/ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla üretim, satış, dağıtım, teknik destek ve satış sonrası servis faaliyetlerinde bulunuyor.

ASELSAN, iletişim sistemleri, elektronik savaş sistemleri, radarlar ve istihbarat sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri, savunma teknolojisi sistemleri, elektro-optik sistemler geliştirme ve üretme konusunda engin deneyime ve dünya çapında tanınırlığa sahip olmanın yanı sıra Güvenlik Ürünleri ve Sistemleri tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve satıyor.

JoSecure danışmanlık da sağlıyor

JOSecure, uzun yılların deneyimiyle Ürdün'deki (Ürdün Haşimi Krallığı) devlet ve ulusal özel ve kamu kuruluşlarına Güvenlik Hizmetleri sunuyor ve Entegre Güvenlik Sistemleri, donanımları ve teknik danışmanlık hizmetleri sağlıyor.

Bu anlaşma ile varılan karşılıklı mutabakatla belirli teknik bilgilerin alışverişi mümkün olurken Aselsan Güvenlik Ürünlerinin ve Sistemlerinin esas olarak Ürdün'de ve potansiyel olarak diğer komşu dost ülkelerde tanıtımı, pazarlanması ve tedariki ile ilgili olası fırsatları değerlendirmek için taraflar iş görüşmelerinde bulunulabilecek. İmzalanan Mutabakat Anlaşması bu doğrultuda yeni bir işbirliği temelini oluşturacak.

Bu işbirliğiyle daha önce tesis edilen ilişkiler daha da verimli bir sonraki aşamaya taşınırken Ürdün'e en gelişmiş güvenlik çözümlerinin sunulması, böylece KIG firmasının güvenilir ortağı Aselsan Türkiye'nin büyük desteği ve katkısıyla Ürdün merkezli daha güçlü bir tedarik tabanı oluşturularak müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesi sağlanabilecek.

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