ASELSAN için borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi

ASELSAN hisseleri, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki talep toplama döneminin ardından tamamlanan ikincil halka arz sonrası Borsa İstanbul’da yeniden işlem görmeye başladı. Düzenlenen gong törenine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ve ikincil halka aracılık eden konsorsiyumun liderleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın üst düzey yöneticileri katıldı.

Himmet Karadağ törende yaptığı konuşmada “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gerçekleşen bu ikincil halka arzı ile şirkete yaklaşık 3 Milyar TL kaynak sağlanmıştır. Şirketin halka açıklık oranı sermaye artırımı dâhil %25,7 olarak gerçekleşmiş, ikincil halka arzdan paylar 63.096 yatırımcı tarafından alınmıştır. ASELSAN, ikincil halka arz yoluyla sermayesini 140 milyon TL arttırarak 1,14 milyar TL’ye yükseltmiş olup, toplam piyasa değeri yaklaşık 24,3 milyar TL olmuştur. Bu sene yapılan 9 halka arzdan Şirketlerimiz 5,4 milyar TL halka arz geliri elde etmiştir. Bu 9 şirketin toplam piyasa değeri 18,6 milyar TL’dir. Bu halka arzlardan pay alan her dört yatırımcıdan biri halka arzlardan ilk defa pay alan, yani Borsamıza yeni gelen yatırımcılardır” dedi.

Kurdaki Dalgalanmaların Çözümü VİOP

Konuşmasında piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına da değinen Karadağ; “Borsa İstanbul olarak geliştirmeye çalıştığımız diğer bir alan da Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsamız ve bu piyasamızdaki ürünlerdir. Biliyorsunuz ki şirketlerimiz için belli kırılgan dönemlerde kurdaki dalgalanmalar çok ciddi sorun teşkil ediyor. Bu sorun çözümsüz değildir. Bunun çözümüne yönelik hem kontrat hem opsiyon sözleşmeleri satıyoruz. Kurlardaki yukarı veya aşağı yönlü rahatsız edici dalgalanmalar bu piyasamızla elemine etmek mümkündür. Kuru öngörülebilir kılmak için bu piyasayı aktif kullanmamız gerekmektedir. Şirketlerimizi, özellikle TCMB’mizi bu piyasayı aktif biçimde kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin ortak değeri

Gong törenindeki konuşmasında “ASELSAN Türkiye’nin ortak değeridir” diyen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, özellikle bireysel yatırımcıların gösterdiği olağanüstü ilginin altını çizdi. Görgün “64 binin üzerinde yatırımcının beklenenin çok üzerinde bir taleple katıldığı ikincil halka arzda ‘milletin hayali’ olduğumuzu bir kez daha gösteren, Türkiye’ye güvenen, ASELSAN’a inanan, güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilik yıllarından itibaren ASELSAN’ı daima ilgi, hayranlık ve gururla izlediğini ifade eden Görgün şöyle devam etti: “ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurulmuş olduğu 1975 yılından bu yana savunma sanayi alanında Türk mühendisliğinin gururu oldu. Teknolojimizin savunma sanayi dışında kullanımı için ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık elektroniği alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin teknolojik dışa bağımlılığını savunma sanayi dışında da en aza indirmek gayesiyle, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayarak ülkenin cari açık sorununun azaltılmasında katkı sağlıyoruz ve şu andaki katkımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. 2017 yıl sonu itibarıyla net karını 1 milyar 388 milyon TL'ye ulaştıran ASELSAN'ın2018 mart sonu itibarıyla 2022 yılına kadar imzalanmış 7 milyar 500 milyon ABD doları tutarında sözleşmesi bulunuyor. 2017 Yılında 784 milyon TL ihracat gerçekleştirdik ve çok kısa bir süre içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimize inanıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde 1 Milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.”

ASELSAN’ın cirosunun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayırarak en yüksek Ar-Ge harcaması yapan Türk şirketi olduğunu kaydeden Görgün, halka arzdan sağlanan geliri yüksek yerli teknoloji, Ar-Ge, yapay zeka, yurt içi ve yurt dışı yeni yatırımlarda, şirket satın alımlarında ve işletme sermayesine katkı olarak değerlendireceklerini kaydetti.

3.4 milyar TL talep geldi

ASELSAN, ikincil halka arz ile ödenmiş sermayesini 140 milyon TL artırarak 1 milyar 140 milyon TL’ye yükseltti ve yeni halka açıklık oranı yüzde 25,70'e çıktı.

ASELSAN’ın ikincil halka arzı 6 Yerli Aracı Kurum’un konsorsiyum lideri olarak bir araya gelip yerli ve yabancı yatırımcılara satış yaptığı ilk halka arz oldu. Son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde 62.802 ile en yüksek yerli bireysel alıcı sayısına ulaştı. Yine son 10 yılda yapılan halka arzlar içinde, 1.8 Milyar TL ile en yüksek yerli bireysel yatırımcıya satılan tutara ulaşılırken gelen toplam talep 3.4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yüzde 60 ile en büyük payın yerli yatırımcıya ayrıldığı ASELSAN’in ikincil halka arzında, payların yüzde 80’i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı. Yerli yatırımcılardan toplamda 132.398.750 adet talep geldi ve kendilerine 111.804.108 adet pay satıldı. Yabancı yatırımcılar tarafından talep edilen 28.195.892 adet payın ise tamamı karşılanarak kendilerine bu miktarda satış gerçekleştirildi.