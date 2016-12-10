Asansörde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üst geçit asansörünün arızalanması sonucu içerisinde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, alışveriş için Bodrum'daki bir alışveriş merkezine giden Hatice Bakış ile 7 yaşındaki kızı Ece Bakış, işlerini bitirip evlerine döndükleri sırada yolun karşısına geçmek için Bodrum-Turgutreis karayolu üzerindeki üst geçidi kullanmak istedi.

Üst geçidin asansörüne binen anne ve kızı, bindikleri asansörün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı. Asansörden çıkamayan anne ve kızı için itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, asansörün kapısını açabilmek için çeşitli yöntemler denedi. Asansör içerisinde zor anlar yaşayan anne ve küçük kızı, yapılan çalışmanın ardından güçlükle kurtarıldı.

Asansörden ilk olarak çıkartılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Ece Bakış'ı, çevredekiler ve annesi güçlükle sakinleştirebildi.

Asansörden kurtulan Hatice Bakış, asansöre bindikten kısa süre sonra asansörde bir takım sıkıntılar yaşandığını ve bozulmasından korktuklarını söyledi. Asansörün tam yukarıya çıktıklarında arızalandığını ve içeriden çıkabilmek için çaba harcadıklarını anlatan Bakış, 50 dakika boyunca asansör içinde mahsur kaldıklarını ve korktuklarını ifade etti.

Çevredeki bazı vatandaşlar, engelliler için yapılan asansörü normal vatandaşların yoğunlukla kullanması yüzünden sık sık arıza yaşandığını ve daha önce de asansörde mahsur kalanların olduğunu belirtti.