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ARTVİN TANITIM GÜNLERİ

25 Ekim 2017 Çarşamba 17:06
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25 Ekim’de (yarın) başlayacak olan “Artvin Tanıtım Günleri”, T.C. Kültür Bakanlığı, Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve ARDEF’in güç birliğiyle 25 - 29 Ekim tarihleri arasında “Maltepe Sahil Etkinlik Alanında” gerçekleştirilecek.

ARTVİN TANITIM GÜNLERİ
 Siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından önemli isimlerin katılımıyla “Kortej Yürüyüşü” Bostancı sahilinden Maltepe Sahil Etkinlik alanına doğru yapılacak.
25 Ekim Çarşamba açılış programı
14:00 Bostancı İskele Festival Kortej Yürüyüşü hareket
17:45 Maltepe Sahil Etkinlik alanı program başlangıç
Anadolu Yıldızları Dans Topluluğu
18:00 Program açılışı ve protokol konuşmaları
20:30 Anadolu Yıldızları Dans Topluluğu 2.sahne
21:00 Ahmet Kara konseri (1 saat)
22:00 Resul Dindar konseri (2saat)
24:00 Program kapanış

REKOR SAYIDA SANATÇI KATILIMI!
Festivale rekor sayıda sanatçı katılıyor. Resul Dindar, Hülya Polat ve Niyazi Koyuncu gece konserlerinde sahne alacak.
UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak tescillenen Borçka Macahel Yaşlılar Korosu konserleriyle sevenlerine seslenecek.
Organizasyona katılan yerel sanatçılar arasında; Erol Alkan, Faik Pala, Mesut Torun, Nurcanım, Fuat Bahçeci, Bizim Yaşar, Nazlı Dursun, Aydoğan Can Yılmaz, Semine Köroğlu, Solmaz Akgül, Ahmet Kara, Beste Özdemir, Bayar Şahin, Samida, Bursa Şavşatlılar Derneği Çift Jandarma Tiyatro Ekibi, İBB Dans Topluluğu ve Atabarı Folklor Ekibi bulunuyor.

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