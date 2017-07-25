banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Artık tasarım konuşacak!

25 Temmuz 2017 Salı 13:17
Bu haber 547 kez okundu

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’na her yıl olduğu gibi bu yıl da rekor başvuru yapıldı. Oturma-Dinlenme, Depolama-Koruma-Düzenleme, Tamamlayıcı Mobilya ve Aksesuar, Uyuma, Genç Odası ve Engelliler için Ev Mobilyası kategorilerinde en iyilerin belirlendiği yarışmaya 37 farklı üniversiteden 249 proje katıldı. Jüri değerlendirmesi sonucu yarışmaya katılan 249 projeden 17’si finale kalmaya hak kazanırken, 52 projeyle en çok başvurunun geldiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 10 bin TL’lik üniversite ödülünün sahibi oldu.

Artık tasarım konuşacak!
Türkiye’de mobilya sektörünün hızlı ilerleyen gelişiminin uluslararası platformlarda yer edinebilmesini sağlamak ve farklı tasarım fikirlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak için MOSDER tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’nın finalistleri belirlendi.
Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını imgeleyen ürün kimliğini desteklemek için düzenlenen yarışmaya başvurular, bu yıl da dijital kanal üzerinden yapıldı. Alanında uzman akademisyen, tasarımcı ve iç mimarların seçtiği 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Türkiye’deki tüm Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Ağaç  İşleri Endüstri Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 1. 2. 3. ve 4. sınıf T.C vatandaşı olan lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmaya toplam 249 proje ile rekor katılım sağlandı. 52 proje ile en çok başvurusunun geldiği 10 bin TL’lik üniversite ödülünün sahibi bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. Öte yandan belirlenen finalistler arasından kategorilerine göre seçilecek kategori birincileri Aralık ayında gerçekleştirilecek törenle ödüllendirilecek.

MOSDER gençlerin tasarımlarını koruyor!
Jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen finalist projelerin prototipleri, MOSDER üyeleri tarafından üretilerek hayata geçirilecek. Yarışma finalistlerine başarı sertifikası ve toplam 84 bin TL ödül verilirken, tasarım haklarının korunması için finale kalan projelerin sahiplerine TÜRKPATENT tarafından onaylı ‘Tasarım Tescil Belgeleri’ verilecek.

Tasarıma teşvik ediliyor
Öğrencileri tasarıma teşvik etmek için MOSDER tarafından 2005 yılından beri düzenlenen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’na bugüne kadar yaklaşık 3500 proje katıldı. 13 yıllık süreçte toplam 300 projenin finale kaldığı yarışmalarda bugüne kadar 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Her biri alanında uzman akademisyenlerin jüri üyeliğinde seçilen tasarım projeleri; özgün, yenilikçi, kullanıcıya ve üreticiye sunduğu fayda, üretim kolaylığı ve estetik kalite kriterleri dikkate alınarak değerlendiriliyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.