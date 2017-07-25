Artık tasarım konuşacak!

Türkiye’de mobilya sektörünün hızlı ilerleyen gelişiminin uluslararası platformlarda yer edinebilmesini sağlamak ve farklı tasarım fikirlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak için MOSDER tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’nın finalistleri belirlendi.

Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını imgeleyen ürün kimliğini desteklemek için düzenlenen yarışmaya başvurular, bu yıl da dijital kanal üzerinden yapıldı. Alanında uzman akademisyen, tasarımcı ve iç mimarların seçtiği 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Türkiye’deki tüm Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 1. 2. 3. ve 4. sınıf T.C vatandaşı olan lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmaya toplam 249 proje ile rekor katılım sağlandı. 52 proje ile en çok başvurusunun geldiği 10 bin TL’lik üniversite ödülünün sahibi bu yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. Öte yandan belirlenen finalistler arasından kategorilerine göre seçilecek kategori birincileri Aralık ayında gerçekleştirilecek törenle ödüllendirilecek.

MOSDER gençlerin tasarımlarını koruyor!

Jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen finalist projelerin prototipleri, MOSDER üyeleri tarafından üretilerek hayata geçirilecek. Yarışma finalistlerine başarı sertifikası ve toplam 84 bin TL ödül verilirken, tasarım haklarının korunması için finale kalan projelerin sahiplerine TÜRKPATENT tarafından onaylı ‘Tasarım Tescil Belgeleri’ verilecek.

Tasarıma teşvik ediliyor

Öğrencileri tasarıma teşvik etmek için MOSDER tarafından 2005 yılından beri düzenlenen Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’na bugüne kadar yaklaşık 3500 proje katıldı. 13 yıllık süreçte toplam 300 projenin finale kaldığı yarışmalarda bugüne kadar 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Her biri alanında uzman akademisyenlerin jüri üyeliğinde seçilen tasarım projeleri; özgün, yenilikçi, kullanıcıya ve üreticiye sunduğu fayda, üretim kolaylığı ve estetik kalite kriterleri dikkate alınarak değerlendiriliyor.