Artık, pazar günleri güneşi Izaka’da batırıyoruz!

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Merkezi konumu ve ihtişamı kadar, çatısı altındaki yiyecek içecek mekanları ile de şehir hayatını renklendiren CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un terasında konumlanan IZAKA Restaurant, Boğaz manzarasının eşlik ettiği tadına doyulmaz dost sohbetleri için özel bir program hazırladı. Pazar günü alışkanlıklarınızda yer alacak “IZAKA’da Dem Muhabbetleri”, iddialı meze menüsüyle, yoğun geçen bir haftanın yorgunluğunu atmaya davet ediyor. IZAKA, hafta sonunu lezzet ve sohbet dolu bir sofra ile uğurlamak ve yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenleri, her pazar güneşi batırmak için “IZAKA’da Dem Muhabbetleri”ne davet ediyor. Seçkin lezzetleri eşsiz Boğaz manzarasıyla buluşturan ve İstanbul’un en keyifli mekanlarından olan IZAKA, pazar günlerine özel hazırladığı “IZAKA’da Dem Muhabbetleri” ile misafirlerine keyifli bir pazar akşamüstü vaat ediyor. Her Pazar saat 17.00- 20.00 arasında, canlı Türk Sanat Müziği eşliğinde, zengin mezeleri ile lezzet ve müzik ziyafeti yaşatıyor.

8 çeşit leziz meze ve limitli içecekten oluşan menünün fiyatı ise kişi başı 120 TL.

Her Cuma ve Cumartesi “Izaka Night Groove”

IZAKA, cuma ve cumartesi akşamları “Izaka Night Groove” müzik performansları ile de ses getirmeye devam ediyor.Cuma ve cumartesi akşamları dönüşümlü olarak, 21:30’dan itibaren set başında olan DJ QUETO, DJ BARBAROS ve DJ Ercan Babayiğit ‘in lounge müzikleri Izaka’nın ünlü barında kokteyllerinize eşlik ediyor.

Bilgi ve Rezervasyon: 0212 708 38 38 & 0212 377 88 88