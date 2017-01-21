banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

"ARTIK KARAR MİLLETİMİZİNDİR"

21 Ocak 2017 Cumartesi 05:04
Bu haber 422 kez okundu

Başbakan Yıldırım "Artık karar milletimizindir. Milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir. Milletimiz sandığa gidecek; aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır.

TBMM (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Artık karar milletimizindir. Milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir." dedi.

Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda referandum aralığındaki 339 oy ile kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

Anayasa değişikliğini değil buna ilişkin teklifin görüşmelerini yaptıklarını belirten Yıldırım, "Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. İşi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu konuda yetki, söz ve kararın millette olduğunu vurguladı.

Mührün milletin elinde olduğunu ve son sözü onların söyleyeceğini, son kararı da onların vereceğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şunu özellikle belirtmek isterim; Türk milleti Cumhuriyete, Cumhuriyetin değer ve kazanımlarına aşık bir millettir. Böyle engin feraseti ve basireti olan cesaret abidesi bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için gurur vesilesidir, onur vesilesidir. Bu aziz millet 23 Nisan 1920'de bu yüce Meclisi kurdu. Bu aziz millet kahramanca bir kurtuluş mücadelesi verdi, istiklalini bizatihi kendisi kazandı. Bu yüce millet 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti, Cumhuriyete sahip çıktı, korudu kolladı ve büyüterek bugünlere getirdi. 15 Temmuz gecesi bu necip millet, Gazi Meclisiyle birlikte hükümetini, devletini, ülkesini canı pahasına korudu, dünyanın hayranlığını kazandı."

- "Milletin kararı en isabetli karar olacak"

Yıldırım, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk milletinin, sandık her önüne geldiğinde engin feraseti, aklı ve vicdanıyla her zaman istisnasız en doğru kararı verdiğini ifade etti.

Milletin, bu anayasa değişikliği konusunda da en doğru kararı vereceğini dile getiren Yıldırım, "Milletimiz sandığa gidecek; aklıyla, vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır. Milletin verdiği karar en isabetli karar olacaktır. Şüphesiz millet her şeyin en iyisini bilendir." diye konuştu.

Anayasa değişikliği görüşmeleri süresince çok özverili çalışmaların olduğuna dikkati çeken Yıldırım, başta milletvekilleri olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Teşekkürün en büyüğünün yüce Türk milletine olduğunu söyleyen Yıldırım,  "Artık karar milletimizindir. Milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir. Şimdiden bu anayasa değişikliğinin ülkemiz için, geleceğimiz için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için uğurlu, kademli olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın oylama sonucunu açıklayıp Başbakan Yıldırım'ı kürsüye davet ettiği sırada, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök söz istedi. Başbakan Yıldırım'ı kürsüye davet ettiğini belirten Bahçekapılı'ya tepki gösteren CHP milletvekilleri, salondan ayrıldı. Yıldırım'ın konuşması sırasında HDP milletvekilleri de Genel Kurul Salonu'ndan çıktı.

Yıldırım, konuşmasının ardından MHP Grubunun sıralarına giderek, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

Daha sonra Bahçekapılı, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.