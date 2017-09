ARTEMİS HALI’DAN EXPERIENCE KOLEKSİYONU

Halı koleksiyonları ile stil sahibi yaşam alanlarına imza atan, renk ve desenleri ile zarafeti mekanlara taşıyan Artemis Halı, yeni koleksiyonuyla dekorasyon severlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.





Soyut tabloların fırça darbelerinden esinlenerek tasarlanan Experience Serisi; yaşam alanlarında modern ve stil sahibi bir atmosfer yaratıyor. Dokuz ayrı desende yeşil, terra, bej ve vizon tonlarının harmanlandığı bu koleksiyon, özgün desen alternatifleriyle dikkat çekiyor.

El halısı dokusunda, ipeksi yumuşak tuşeli, özel parlak akrilik iplik kullanılan Artemis Halı Experience Koleksiyonu, en son teknolojik tezgahta üretiliyor. Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği tarafından yapılan testlerde, halının kendi dokusundan kaynaklı tozlanma %74'e varan oranda azalım göstermiş Experience Koleksiyonu; DD ISO/PAS 11856-2003 Textile Floor Coverings-Test Methods For Determinatıon Of Fıbre Bind-Hexapot Tumbler Test For Mass Loos standardına göre test edildi.

Basın Bülteni