ARTAŞ İNŞAAT, "AVRUPA KONUTLARI" MARKASIYLA ANADOLU YAKASI’NA İMZASINI ATIYOR

İnşaat sektöründeki 40. yılında Avrupa Konutları markasını İstanbul’un Anadolu Yakası’na da taşıyan Artaş İnşaat, Ümraniye Yamanevler’de 11 blokta 1.672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünitenin yer alacağı dev bir projeye imzasını atıyor.İstanbul Anadolu Yakası’nın en hızlı değer kazanan bölgelerinden Ümraniye’de yükselen Avrupa Konutları Yamanevler, Eylül ayında düzenlenecek Dubai lansmanı öncesinde 484.000 TL’den başlayan fiyatlarla ön satışa sunuldu. Proje ayrıca bölgedeki sanayi alanının dönüşümüyle birlikte yüzde 1 KDV avantajına da sahip. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor.Projenin tanıtımı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya şunları söyledi: "Avrupa Konutları markasıyla Anadolu Yakasındaki ilk konut projemizi Ümraniye Yamanevler’de hayata geçiriyoruz. İstanbul’un en hareketli ve değerli caddelerinden Alemdağ caddesinde 1.2 Milyar TL yatırımla bölgenin dönüşümü noktasında sembol niteliğinde bir projeye imza atıyoruz. Eylül ayında Dubai’de lansmanını yapacağımız projemizde ön satış dönemini başlattık. Kısa süre süre içinde de yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Proje alanımızın bulunduğu bölge İstanbul Finans Merkezi’nin yanı sıra AVM’ler, çarşılar, bankalar, üniversitelerle çevrili yüksek yatırım değerine sahip bir bölge. Biz de projeyi ön satış dönemine özel olarak 484.000 TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunduk. Projemizde cazip fiyatlara ek olarak yüzde 1’lik KDV avantajı da bulunuyor. Yatırım yaptığımız her noktaya değer kazandıran Avrupa Konutları markamızla şimdi de Anadolu Yakası’nda olmaktan dolayı mutluyuz.”472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler; Ümraniye’nin en hareketli noktası Alemdağ Caddesi’nde, AVM’ler, hastaneler ve üniversite kampüsleriyle çevrili bir bölgede yer alıyor. 1.2 milyar TL’lik dev yatırımla bölgenin en hareketli noktasını oluşturacak proje; 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünitesiyle bölgenin yeni merkezi olarak konumlanıyor. Ay sonunda hizmete girmesi planlanan Yamanevler ve Çakmak Metro duraklarının ortasında yükselen Avrupa Konutları Yamanevler; TEM Otoyolu’na 1 km, E – 5 Otoyolu’na 7 km, Ataşehir Finans Merkezi’ne ise 5 km mesafede bulunuyor. Mimarisinde SPDO Mimarlık – Sabri Paşayiğit’in imzası bulunan projede inşa çalışmaları hızla devam ediyor.