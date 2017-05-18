Aroma’dan Ramazan lezzeti

Ramazan ayının geleneksel lezzeti

Aroma; Osmanlı döneminde Türk mutfağına yerleşen Geleneksel Osmanlı Şerbeti’ni, gül aromalı ve vişneli olmak üzere iki çeşidiyle tekrar sofralara taşıyor.

Aroma Hakkında: Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 1968’de Bursa’nın Gürsu ilçesinde 75.000 m2 arazi üzerine kurulmuştur. 1991 yılından bu yana Duruk Grubu yönetimindedir. Yılda 125.000 ton meyve miktarı ile ülkenin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biridir. Meyve suyu, doğal kaynak suyu ve gazlı içecekler üreten Aroma’nın Entegre Tesisinde yarı mamul(meyve konsantresi ve püresi) ve mamul üretimi mevcuttur. Aroma, % 100 meyve suyu ile nektarlarını Aroma ve Meyöz, meyveli içeceklerini Aroma Tropical, gazlı içeceklerini ve limonatayı Aroma ve doğal kaynak sularını Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markalarıyla piyasaya sunmaktadır. Aroma’nın, otuzdan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) üyesidir.

Aroma, 11 ayın sultanı Ramazan’ı yepyeni bir lezzet ile karşılıyor. Aroma’nın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı Geleneksel Osmanlı Şerbeti raflardaki yerini aldı. Osmanlı döneminden bugüne kadar Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin başında gelen Osmanlı Şerbeti, Aroma ile Ramazan sofralarındaki yerini alacak. Anne özeniyle hazırlanmış, Aroma Geleneksel Osmanlı Şerbeti iki çeşidiyle raflarda olacak. Ramazan ayında gül aromalı ve vişneli olarak Aroma Geleneksel Osmanlı Şerbeti tüketicilerin beğenisine sunulacak.