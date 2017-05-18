banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Aroma’dan Ramazan lezzeti

18 Mayıs 2017 Perşembe 16:47
Bu haber 1037 kez okundu

Türkiye’nin yenilikçi meyve suyu markası Aroma, 11 ayın sultanı Ramazan’a özel Geleneksel Osmanlı Şerbetini hazırladı. Aroma Geleneksel Osmanlı Şerbeti, gül aromalı ve vişneli çeşitleriyle iftar ve sahur sofralarındaki yerini alacak.

Aroma'dan Ramazan lezzeti
 Aroma, 11 ayın sultanı Ramazan’ı yepyeni bir lezzet ile karşılıyor. Aroma’nın Ramazan ayına özel olarak hazırladığı Geleneksel Osmanlı Şerbeti raflardaki yerini aldı. Osmanlı döneminden bugüne kadar Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin başında gelen Osmanlı Şerbeti, Aroma ile Ramazan sofralarındaki yerini alacak. Anne özeniyle hazırlanmış, Aroma Geleneksel Osmanlı Şerbeti iki çeşidiyle raflarda olacak. Ramazan ayında gül aromalı ve vişneli olarak Aroma Geleneksel Osmanlı Şerbeti tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Ramazan ayının geleneksel lezzeti 

Aroma; Osmanlı döneminde Türk mutfağına yerleşen Geleneksel Osmanlı Şerbeti’ni, gül aromalı ve vişneli olmak üzere iki çeşidiyle tekrar sofralara taşıyor.

Aroma Hakkında: Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., 1968’de Bursa’nın Gürsu ilçesinde 75.000 m2 arazi üzerine kurulmuştur. 1991 yılından bu yana Duruk Grubu yönetimindedir. Yılda 125.000 ton meyve miktarı ile ülkenin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biridir. Meyve suyu, doğal kaynak suyu ve gazlı içecekler üreten Aroma’nın Entegre Tesisinde yarı mamul(meyve konsantresi ve püresi) ve mamul üretimi mevcuttur. Aroma, % 100 meyve suyu ile nektarlarını Aroma ve Meyöz, meyveli içeceklerini Aroma Tropical, gazlı içeceklerini ve limonatayı Aroma ve doğal kaynak sularını Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu markalarıyla piyasaya sunmaktadır. Aroma’nın, otuzdan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) üyesidir. 
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.