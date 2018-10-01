Armadakent 6’da yüzde 10 + 10 kampanyası

Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak Kocaeli bölgesinde yatırımlarını sürdüren Kavanlar, yüzde 80’inin sahiplerini bulduğu markalı projesi Armadakent 6’da sınırlı sayıdaki daireler için yüzde 10 + 10 kazanç kampanyası başlattı. 3+1 ve 4+1 tipinde; dubleks, çatı dubleks ve normal dairelerin yer aldığı proje 10 blokta 180 konuttan oluşuyor.

LOKASYON AVANTAJINA SAHİP

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de otogara çok yakın bir noktada konumlanan proje

lokasyon avantajının yanı sıra cazip ödeme alternatifleriyle de öne çıkıyor. Firma, yüzde 10 + 10 indirimli fiyat avantajına ek olarak şirket bünyesinde vadelendirmeye de yer veriyor. Kazanca yönelik geliştirilen proje sınırlı sayıdaki daireleri kapsıyor.

CENGİZ KAVAN; “KOCAELİ’NİN PRESTİJLİ PROJESİNDE KAZANÇ VAR”

Kocaeli’de yüksek prim ve kazanç vadeden markalı projelere imza attıklarını belirten Kavanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan; “Armadakent 6 projemize konut alıcıları büyük ilgi gösteriyor. Dairelerin yüzde 80’inin sahiplerini bulduğu projemizde kazanca yönelik sınırlı sayıdaki dairelerimiz için yüzde 10 + 10 kampanyası başlattık. Estetik mimarisiyle Kocaeli’de örnek teşkil eden projemiz, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına her geçen gün değer kazandıracak. Prestijli projemiz Armadakent 6’da lüksü ulaşılabilir kılıyoruz ve avantajlı fiyatlarla alıcılara sunuyoruz” dedi.

