Arma Kontrol’den teleskopik güvenlik çözümü

Güvenlik ve bariyer sistemlerinde 10 yıllık deneyimiyle yerli üretimin öncü şirketlerinden olan Arma Kontrol, geliştirdiği başarılı projelerle kurum veya tesislere güvenlik zafiyetini minimum seviyede tutmak için çözümler sunuyor. 30’dan fazla ülkeye yaptığı başarılı çalışmalarla global arenada da isminden söz ettiren Arma Kontrol, şimdi de alt yapı sorunu yaşayan bölgelere Teleskopik Road Blocker’lar ile üstün güvenliği getiriyor.



Araçlı saldırılardaki hasarı önlüyor

Her türlü araçlı saldırıya karşı, askeri tesislerden elçiliklere, havaalanlarından devlet binalarına kadar en yaygın kullanılan sistemlerden olan Road Blocker’lar, altyapısı uygun olan tüm alanlarda kullanılabiliyor. Altyapısı uygun olmayan alan veya tesisler için ise Arma Kontrol Teleskopik Road Blocker’ı geliştirdi. Kazı derinliğini minimum seviyeye indiren Teleskopik Road Blocker ise normal sisteme göre ortalama 3/4 gibi bir oranla daha az derinlikte kurulabiliyor. 50 cm’lik Road Blocker için 85 cm kazı derinliğine ihtiyaç duyulurken Teleskopik Road Blocker için 25 cm’lik derinlik yetiyor.



Entegre sistemle üst düzey güvenlik

50 cm’den 130 cm’e kadar yükseklik seçenekleri bulunan sistem, hidrolik çalışma prensibi ile çalışıyor. 4 ila 6 saniye gibi kısa bir sürede açılma ve kapanma süresine sahip olan güvenlik sistemi, kapandığında teleskopik etkiyle katlanarak zemin altında klasik Road Blocker’dan daha az yer kaplıyor. Özellikle altyapısında doğalgaz hattı, telefon hattı, elektrik hattı gibi kazı problemleri yaşanabilen bölgelerde tercih edilen sistem, mantar bariyer ve diğer güvenlik sistemleriyle entegre olarak olası saldırılarda üst düzey etkiye sahip oluyor.