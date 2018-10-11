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Arkas ve Cosco’dan yeni ortaklık

Arkas ve Cosco’dan yeni ortaklık

11 Ekim 2018 Perşembe 11:05
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Arkas ve Cosco’dan yeni ortaklık

Arkas ve Cosco ortaklığı ile açılan yeni reefer servisi “Mersin-Rusya Ekspres”, Ekim ayı sonunda Mersin Limanı’ndan hizmet vermeye başlayacak. Arkas ve Cosco’nun birer gemiyle sürdüreceği bu ortak servis sayesinde taze ürün ihracatı yapacak tüm tedarikçiler, limandan limana 4 gün gibi kısa bir sürede, Novorossiysk üzerinden Rusya piyasasıyla buluşacak. Haftalık olarak hizmet verecek bu servise Sealand hattı da yer anlaşmasıyla katılacak.

İlk aşamada Mersin ve Novorossiysk arasında faaliyet gösterecek “Mersin-Rusya Ekspres”in ilk gemisi 24 Ekim 2018 tarihinde Mersin Limanı’ndan demir alacak.
 

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