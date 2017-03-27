banner100

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Arkas Petrol Filosuna 2 tanker daha kattı

27 Mart 2017 Pazartesi 12:54
Bu haber 486 kez okundu

Arkas Petrol “M/T Alaçatı” ve “M/T Bayraklı” adlı iki tanker yatırımı yaparak toplam tanker sayısını yediye çıkardı. Yakıt ikmali konusunda Türkiye’nin en büyüğü konumuna sahip olacak Bayraklı tankeri, özellikleri ile büyük tonajlı ikmalleri daha kısa sürede gerçekleştirecek.

Arkas Petrol Filosuna 2 tanker daha kattı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan 2015- 2016 Petrol Piyasası Raporu'na göre en fazla transit ihrakiye satışı gerçekleştiren şirket olan Arkas Petrol, filosunu genişletiyor. Yeni aldığı iki tanker, M/T Alaçatı ve M/T Bayraklı ile kapasitesini 18.888 DWT’ye çıkarıyor.

Yakıt ikmal tankeri olarak Türkiye’nin en büyüğü konumuna sahip M/T Bayraklı, ana makine pervanesi ve baş iter sistemi ile birlikte yüksek manevra kabiliyetine sahip. M/T Bayraklı ayrıca yüksek yükleme ve tahliye kapasitesi ile çok büyük tonajlı ikmalleri kısa sürede gerçekleştirebilecek.

M/T Alaçatı ise geçen yıl filoya katılan M/T Çeşme ile aynı özelliklere sahip. Filodaki diğer tankerler gibi Türk Bayraklı ve çift cidarlı olan Alaçatı, 90 metre boyunda ve 4 bin 139 (deadweight) ton kapasiteye sahip.

Arkas ofislerini kapsayan bir network sayesinde Tüm Akdeniz ve Karadeniz limanlarındaki direkt yakıt ikmali yapabilme kapasitesine sahip ilk Türk yakıt şirketi olan Arkas Petrol, güçlü iş birlikleri ile dünya çapında tüm limanlarda müşterilerine rekabetçi fiyatlar sunuyor. Fiziksel ikmalin yanı sıra boru hattından ikmal ve deniz yağları ikmali de yapan şirket, tüm dünyada aracılık hizmetleri ve brokering da yapıyor. Dünya bunker pazarında önemli bir paya sahip olan Arkas Petrol, Türkiye'de ikmal yapılan her 3 gemiden 1'inin yakıtını veriyor. Kocaeli’de kullandığı Solventaş Terminali’ne ek olarak Marmara’nın diğer ucundaki Ereğli’de ikinci bir terminalden daha hizmet veren Arkas Petrol, Marmara’nın iki farklı tarafında yer alan terminaller sayesinde yakıt ikmali operasyonunda hız ve ürün çeşitliliği sağlıyor.

Gemi Adı: Bayraklı

Boy: 83.4 metre

En: 12.9 metre

Deadweight: 3.799

Gemi Adı: Alaçatı

Boy          : 90,00 m

En                  : 15,2 m

Deadweight     : 4.139
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.