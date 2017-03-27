Arkas Petrol Filosuna 2 tanker daha kattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan 2015- 2016 Petrol Piyasası Raporu'na göre en fazla transit ihrakiye satışı gerçekleştiren şirket olan Arkas Petrol, filosunu genişletiyor. Yeni aldığı iki tanker, M/T Alaçatı ve M/T Bayraklı ile kapasitesini 18.888 DWT’ye çıkarıyor.

Yakıt ikmal tankeri olarak Türkiye’nin en büyüğü konumuna sahip M/T Bayraklı, ana makine pervanesi ve baş iter sistemi ile birlikte yüksek manevra kabiliyetine sahip. M/T Bayraklı ayrıca yüksek yükleme ve tahliye kapasitesi ile çok büyük tonajlı ikmalleri kısa sürede gerçekleştirebilecek.

M/T Alaçatı ise geçen yıl filoya katılan M/T Çeşme ile aynı özelliklere sahip. Filodaki diğer tankerler gibi Türk Bayraklı ve çift cidarlı olan Alaçatı, 90 metre boyunda ve 4 bin 139 (deadweight) ton kapasiteye sahip.

Arkas ofislerini kapsayan bir network sayesinde Tüm Akdeniz ve Karadeniz limanlarındaki direkt yakıt ikmali yapabilme kapasitesine sahip ilk Türk yakıt şirketi olan Arkas Petrol, güçlü iş birlikleri ile dünya çapında tüm limanlarda müşterilerine rekabetçi fiyatlar sunuyor. Fiziksel ikmalin yanı sıra boru hattından ikmal ve deniz yağları ikmali de yapan şirket, tüm dünyada aracılık hizmetleri ve brokering da yapıyor. Dünya bunker pazarında önemli bir paya sahip olan Arkas Petrol, Türkiye'de ikmal yapılan her 3 gemiden 1'inin yakıtını veriyor. Kocaeli’de kullandığı Solventaş Terminali’ne ek olarak Marmara’nın diğer ucundaki Ereğli’de ikinci bir terminalden daha hizmet veren Arkas Petrol, Marmara’nın iki farklı tarafında yer alan terminaller sayesinde yakıt ikmali operasyonunda hız ve ürün çeşitliliği sağlıyor.

Gemi Adı: Bayraklı

Boy: 83.4 metre

En: 12.9 metre

Deadweight: 3.799

Gemi Adı: Alaçatı

Boy : 90,00 m

En : 15,2 m

Deadweight : 4.139