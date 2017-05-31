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ARKAS “ÖNCE İNSAN” DEDİ

31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:29
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Arkas Line firmasına ait Türk bayraklı ROSELINE A isimli konteyner gemisi 25 Mayıs Perşembe akşamı Libya’nın Misurata limanından Tunus’un Sousse limanına normal seyrinde hareket etti.

ARKAS 'ÖNCE İNSAN” DEDİ
26 Mayıs günü öğle saatlerinde İtalyan Sahil Güvenlik ve MRCC (İtalyan Deniz Kurtarma Yardım Merkezi)  ROSELINE A gemi kaptanına normal rotasından 75 mil güneyde göçmen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bilgi geldi.

Gemi kaptanı Mert Karamahmutoğlu ilgili makama 6 saatlik mesafede olduğunu söyleyerek rotasını çevirdi. Yardım bekleyen göçmenlerin olduğu yere doğru seyrederken 18 kişilik mürettebatını toplayıp kurtarma ile ilgili görev dağılımı ve gemide neler yapılacağına dair kriz yönetimi planlaması yaptı. Olay yerine vardıklarını hepsi planlı bir şekilde ne yapacağını biliyordu. Kaptan Mert Karahasanoğlu yaptığı açıklamada “Arkas’ta insan herşeyden önce gelir. Uluslararası hukuk kuralları gereği yardım çağrısına cevap vermek ve yardıma gitmek durumundaydık. Ama tüm bu gerekliliklerin dışında konuya şirket prensiplerimiz gereği çok insani baktık. Çok korkmuş, 5 gündür yemek yemediğini söyleyen ve tahminize göre 2 gündür denizde olan 466 kişiden bahsediyoruz. Elbette gemiye çıkmak için aceleleri vardı, can pazarı diyebilirim. Biz büyük gruplar haline değil ama daha emniyetli ve kontrollü şekilde hepsini aldık ve korkularını azaltmaya çalıştık. Birbirini tanıyan insanlar değiller Libyalı, Suriyeli, Bangladeşli gibi 10 farklı milletten insan vardı. Her milletin bir takım lideri vardı. Biz onlarla iletişim kurduk, herkes kendi dillerinde kendi gruplarına duyuru yaptı. Koordineli şekilde süreci yönettik.

Isınma, yemek ve su ihtiyaçları gemi imkanları dahilinde sorunsuz şekilde karşılandı

Büyük makinelerin temizliğinde kullanmak için gemide bulunan temiz örtülerinden battaniye yaparakmisafirlerimize dağıttık, ısınmalarını sağladık. Ahçımızın üstün gayretiyle makarna, pilav, ekmek su gibi gıda malzemeleriyle beslenme ihtiyaçları giderdik. Gemide 18 kişiyiz ancak Arkas gemilerinde erzak her zaman çok stoklu ve tedbirlidir. Bu anlamda 466 kişi doyurmakta zorluk çekmedik. Esasında gemiye bindikleri andan itibaren ise Arkas ev sahipliğini sunmaya çalıştık ve süreci profesyonelce, hiç sorun çıkmadan yönettik. Takım liderleriyle işbirliği yapmak işimizi çok kolaylaştırdı. “ dedi.

Gece saatlerinde ise İtalya sahil güvenlik ve MRCC talimatıyla göçmenler İtalyan Savaş gemisine teslim edilmiş olup Roseline A gemisi seferine kaldığı yerden devam etmiştir.

Roseline A gemimizin mürettebatı tarafından 466 mültecinin kurtarılması tüm Arkas çalışanlarını gururlandırmıştır. Arkas Deniz Ticaret Filosu yönetimini ve operasyonu gerçekleştiren Roseline A gemisinin kaptanı ve mürettebatını insancıl yaklaşımlarımdan ötürü kutluyoruz.

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