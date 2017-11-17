Arkas Lojistik’e iki “Atlas” Ödülü

Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri bu yıl 8. kez sahiplerini buldu.

Çeşitli kriterlerin gözönüne alındığı değerlendirme sonucunda Arkas Lojistik, 2015-2016 ciro rakamları, 1220 çalışan sayısı ve 2016 yılında yurt içi ve yurt dışında olmak üzere toplam 981 bin ton demiryolu taşıması ile Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) dalında ödüle layık görüldü. Ödülü Arkas Lojistik adına Kuzey Bölge Türkiye Müdürü Sinem Ünlütürk Duman aldı.

Türkiye’de 14 ofisi ve önde gelen küresel ticaret noktalarındaki geniş ticaret ağı ile müşterilerine uçtan uca tedarik zinciri çözümleri sunan Arkas Lojistik, forwarding hizmeti sağlayıcıları arasında ilk üçte yer alıyor.

Türkiye’de yılın en başarılı lojistik şirketleri ve yöneticilerinin ödüllendirildiği Atlas Lojistik ödülleri’nde Arkas Holding Lojistik Hizmetleri Grubu çatısı altında bulunan demiryolu taşımacılığı şirketi Ar-Gü de 2015-2016 yılı cirosu, çalışan sayısı, 1 buçuk milyon tonu aşan yurtiçi demiryolu taşıması ve 706 adet özmal vagon sayısı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Demiryolu Taşıması (Operatörler) dalında Atlas Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülü Ar-Gü adına Ticaret ve Projeler Müdürü Banu Tahtakıran aldı.

Atlas Lojistik ödülleri adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşiyor. Başvurular kategorilere göre dosyalanarak jüri üyelerinin incelemesine sunuluyor. Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme yapılırken, Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında da oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurular sonucunda da ödül veriliyor.

Basın Bülteni