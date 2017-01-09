Arkas Lojistik “The One Awards”ta birinci oldu

Pazarlama sektörünün lider dergisi Marketing Türkiye adına pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre’nin gerçekleştirdiği “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının sonuçlarıyla hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” sahiplerini buldu. Ödül töreni 5 Ocak 2017’de Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleştirildi.

Toplam 12 ilden 1200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda 40 kategoride sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markalar belirlendi.

Lojistik kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Arkas Lojistik adına Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arkas aldı. Sahneye Arkas Lojistik Genel Müdürü Mustafa Çiper ve Genel Müdür Yardımcısı Onur Göçmez ile çıkan Arkas, törende yaptığı konuşmada, “Bizi bu noktaya taşıyan tüm müşterilerimize ve bu ödülü almamızı sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

“İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”, “Genel Başarı” ve “Yıl Performansı” alanlarında dokuz ana, 16 alt kriterde yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışmanın genel başarı değeri Marka Bilinirliği, Yakından Tanıma, Güven, Farklılık, Tavsiye, Ticari Faaliyetlerini Destekleme, Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Beğeni, “İletişim ve Reklam Çalışmalarını Beğeni ve Genel Beğeni skorları olmak üzere dokuz ana kriterin itibar ve marka değeri üzerindeki etkisine göre ağırlıklandırılmasıyla ortaya çıkarıldı. Çalışmanın ikinci ayağı olan 2016 performans değerlendirilmesinde ise aynı kriterlere göre markaların yıl içi başarıları dikkat alındı.