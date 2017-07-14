ARKAS LOJİSTİK, 2.5 MİLYON EURO’LUK FİLO YATIRIMI YAPIYOR

Türkiye’nin en büyük kara taşımacılığı filolarından birine sahip Arkas Lojistik, yatırımlarına kesintisiz olarak devam ediyor. Arkas Lojistik’in yeni teslim aldığı 30 adet Renault Trucks T460 çekiciler, filonun ilk Euro 6 normundaki araçları oluyor. Arkas Lojistik ve Renault Trucks üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen yeni araçların teslimat töreninde aynı zamanda sektörün gündemi de değerlendirildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, Arkas Holding Lojistik Hizmetleri Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Çiper, Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ile Renault Trucks adına Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Volvo Finansal Hizmetler Satış Müdürü Taygun Gündoğdu törene katıldılar.



Yeni çekicilerimiz ile filomuzdaki araç sayısı 500’e yaklaştı

Arkas Lojistik olarak 2016 yılında küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve yavaşlamaya rağmen dolar bazında yüzde 15, TL bazında ise yüzde 31 oranında karlılıklarını arttırdıklarını belirten Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, bu büyümeyi hizmet çeşitliliklerinin artmasına da borçlu olduklarını ve farklı sektörlere yönelik uzmanlıklar geliştirmeyi önemsediklerini belirtti. Arcas; “2017 senesini de dolar bazında yüzde 15 civarında büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Devam eden mevcut işlerimize ek olarak yeni varlık gösterdiğimiz hizmet alanlarının da büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hedefimiz yurt içinde konteyner taşımacılığı, komple kamyon taşıması (FTL), dağıtım lojistiği, proje taşımacılığı, uluslararası deniz taşımacılığı, demiryolu gibi faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda büyümeye devam etmek. Bu hedef doğrultusunda 2017 yılı için planladığımız ekipman ve depo yatırımlarımız bulunuyor. 30 ADR’li Renault T460 çekici ile filomuzu güçlendirmemiz bunun bir göstergesi. Filomuz, bu yatırımla 500’e yakın araca ulaştı. Yeni hizmet kollarına 81 ilde yurtiçi dağıtım, proje ve ağır yük taşımacılığı ile likit ve enerji taşımalarını ekledik,” dedi.



Yılda 25 milyon km yol kat ediyoruz, Renault Trucks ile hedeflenenin yüzde 10 altında yakıt tasarrufu sağlıyoruz

Diane Arcas açıklamasında, her yıl düzenli olarak üstün teknolojiye sahip çevreci araçlar ile filolarını gençleştirmeye ve yenilemeye devam ettiklerine değinerek; “Bu kadar büyük bir filoya sahip olunca seçtiğiniz aracın özellikleri ve iş birliği yaptığınız marka daha çok önem kazanıyor. Renault Trucks çekicilerin yakıt tasarrufu, güvenliği, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı yaptığımız işin kalitesine her açıdan katkı sağlıyor. Bu anlamda Renault Trucks ile 1999 yılından bu yana güvenle çalışıyoruz, filomuzu araçları ile güçlendirmekten çok memnunuz. Filomuzun yaklaşık yüzde 89’u Renault Trucks çekicilerden oluşuyor” dedi. Diane Arcas; “Tüm araçlarımız yıllık ortalama 25 milyon kilometre yol kat ediyor. 8 milyon 750 bin litre yakıt tüketiyor. Bu kadar yüksek bir tüketimde araçların sunduğu yakıt tasarrufu, hem maliyet hem de sürdürülebilir çevre konusunda büyük bir geri dönüşüm sağlıyor. Arkas Lojistik olarak sürdürülebilir çevre konusunu çok önemsiyoruz. Yeşil Lojistik konusunda en önemli etken, yakıt tüketimi oluyor. Deneyimlediğimiz yakıt tasarrufu farkı, Renault Trucks seçimimizde en önemli etkenlerden biri diyebiliriz. Araçların yakıt performansı verilen hedefin yüzde 10 altında gerçekleşerek bizi çok etkiledi. Ayrıca araçlar Euro 6 emisyonlu olması nedeniyle de çevreye daha az zarar veriyor” şeklinde sözlerini tamamladı.



Arkas Lojistik’in ilk Euro 6 çekicileri yine Renault Trucks

Renault Trucks adına açıklamada bulunan Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ise; “Arkas Lojistik’e ilk Euro 6 araçlarını teslim ediyoruz. 30 adetlik yeni alımlarında yine ADR’li Renault Trucks T serisi çekicilerimizi tercih ettiler. Renault Trucks T serisi, hepinizin bildiği gibi yakıt tasarrufunda lider. Geçen sene Arkas Lojistik’e ilk ADR’li 30 adet çekicilerini teslim etmiştik. Dolayısıyla bu yeni alımlarıyla ADR’li araç sayılarını da 60 adete yükseltmiş oldular. Bu seçimlerinden dolayı Arkas Lojistik’i ayrıca tebrik ediyor, mevzuatın tam olarak uygulamaya alınması ile ADR araçlarının avantajlarını daha da fazla görebileceklerine inanıyoruz” dedi.

Arkas Lojistik’in hizmet kalitesi ve global standartlardaki çalışma prensipleriyle lojistik sektörünün örnek şirketlerinden olduğunun altını çizen Sebastien Delepine; “Renault Trucks, yıllardır sürdürdüğü düşük yakıt tüketimi liderliğine ilaveten yeni ürün gamıyla Toplam Sahip Olma maliyetinde de pazarın en iyisi olmaya devam ediyor. Arkas gibi profesyonel yönetilen şirketlerin bu yöndeki yatırım tercihleri de bunun en iyi kanıtıdır. Arkas Lojistik’in Renault Trucks çekicilerin egemen olduğu bir araç filosu bulunuyor. Böylece Arkas Lojistik, neredeyse tek markalı araç filosu ile satış sonrası hizmetlerde de maliyet avantajı ve zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Öte yandan anlaşmamız itibariyle araçlarımızın kredilendirme hizmeti VFS Finansman tarafından gerçekleştirildiği için Arkas Lojistik, grup şirketlerimizin toplam hizmet avantajından da yararlanabiliyor” diye belirtti.