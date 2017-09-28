Arkas Lojistik, 1,4 milyon Euro’luk yatırımla, 20 Ford çekiciyle filosunu büyüttü

Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks ile tekrar iş birliği gerçekleştirerek 20 adet Ford Trucks 1848T ADR Gentiane Blue satın aldı. Araçlar düzenlenen tören birlikte Arkas Lojistik’e teslim edildi. Törene Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Kınay ve Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan ile Arkas Lojistik yöneticileri katıldı.

Son 3 ayda 5 milyon Euro’luk yatırım yaptı

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, teslimat töreninde “Türkiye’deki fabrikasında tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve üretimi yapılan Ford Trucks’ın araçlarını filomuza kattığımız için mutluyuz. 1 milyon 400 bin euro yatırımla aldığımız 20 Ford çekici ile filomuz 550’ye yaklaştı. Sürdürülebilirlik politikamızla da uyuşan yeni araçlarımız Euro 6 normuna sahip. İlk defa 13 litre motor araç kullanacağız. Bu özellikleri yakıt tasarrufu ve karbon salınımında sağladığı avantajlar nedeni ilk tercih nedenimiz oldu. Ayrıca işletme ve servis maliyetlerinde sağlayacağı tasarruf ile geniş servis ağı bizim gibi Türkiye’nin her noktasına taşıma yapan bir firma için öne çıkan etkenlerin başında geliyor” dedi. Arcas “Bu yatırımla birlikte son 3 ayda çekici ve dorse yatırımlarımlarımız toplam 5 milyon Euro’ya ulaştı. Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşayı önemseyen stratejimiz kapsamında büyümemizi yatırımla destekliyor, sürekli hizmetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz” diye ekledi.

Türkiye’nin en büyük filolarından birine sahip Arkas Lojistik’in Ford Trucks’ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Kınay, şunları söyledi: “Arkas Lojistik ile 2015 yılında başlayan iş birliğimiz, bugün dünya çapında projelerde kullanılmak üzere teslimatını yaptığımız 20 adet Ford Trucks ile daha da genişliyor. Araçlarımızın gerek yakıt tüketimi, gerek çevreci Ecotorq motoru, gerekse de toplam sahip olma olma maliyeti ile şirketlere optimum çözümler sunuyoruz ve aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyoruz. Ford Trucks olarak, büyük filolara araçlar vermeye devam ederken, geniş ürün gamımız ile her ihtiyaca yönelik rekabetçi çözümler sunmaya sürdürüyoruz. Arkas Lojistik’e Ford Trucks’ı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.”

Basın Bülteni