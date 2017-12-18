Arkas Line’a “Hizmet İhracatçısı” ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile bu yıl ikinci kez düzenlediği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırması sonuçlandı. 17 kategoride dereceye giren firmalar, 15 Aralık tarihinde Raffles Otel İstanbul’da gerçekleşen törende ödüllerine kavuştu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile Türk hizmet sektörünün gelişimi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği araştırma kapsamında Arkas Line, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde ödülün sahibi oldu. Arkas Line CEO’su Can Atalay ödülü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden aldı.

Akdeniz, Karadeniz’de güçlü konumunu korurken Batı Afrika’da da kuvvetli bir oyuncu haline gelen Arkas, Son bir yılda filosuna 7 gemi ekleyerek filosundaki gemi sayısını 50’ye çıkardı. Yüzde 24 büyümeyle konteyner kapasitesini 74 bin 788 TEU’dan 93.269 TEU’ya yükselten Arkas, dünya gemi sahibi armatörler listesinde 20. sırada yer alıyor.

