ARKAS AEGEAN LİNK REGATTA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ege Denizi’ni hareketlendirirken adalar arasındaki dostluğu da pekiştirmesi hedeflenen Arkas Aegean Link Regatta yelken sporunu sevdirirken rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’ye de dikkat çekecek. Çeşme’nin tanınmasına katkı sağlayacak bu yarış için, belediye, marina ve Çeşme’nin gözde işletmeleri olmak üzere tüm tarafların katılımı ile yapılan basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme'nin yelken ve sörf imkanıyla dünyanın sayılı alanlarından bir tanesi olduğunu, böyle bir yarışa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Çeşme'nin rüzgarının uluslararası alanda kabul gördüğünü, ilçenin bu rüzgarın yanı sıra konaklama olanaklarıyla yatçılık ve yelkencilik açısından mükemmel bir ortama sahip olduğunu söyledi. Yelkenin alternatif turizm açısından önemli olduğunu kaydeden Akdurak, Arkas Ege Açık Deniz Yat Yarışı'nın mükemmel bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer de 23-27 Ağustos'ta marka haline gelecek bir yarışın temellerini atacaklarını belirterek, "Tekne sayısını artırmak adına denize gönül veren herkesi yarışa davet ediyoruz" dedi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan bu büyüklükte bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Yarışan ismini veren Arkas Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, kendisinin Çeşmeli olduğunu ve 6 yaşından itibaren optimistle başladığı yelken sporuna devam ettiğini belirterek, Arkas Spor Kulübü olarak voleybolla başladıkları yolculuklarından ikinci olarak yelkenle devam ettiklerini hatırlattı. Arkas, "Yelken takımını kurduk, yurt dışındaki takımları görünce, 'Burada neden yapmıyoruz?' dedik. Bodrum'da 6 yıl hem yarıştık hem de sponsorluk yaparak aslında bu anlamda bir antrenman yapmış olduk. Daha sonra bunu Çeşme’ye taşımak istedik. Hayalim 5-6 sene sonra marka olmuş bir yarışa ev sahipliği yapabilmek" dedi.

Çeşme’nin uluslararası ilk yelken yarışı

Ana sosyal sorumluluk alanlarından spor konusunda İzmir’e değer katan çalışmalar yapan ve özellikle yelken sporunu destekleyerek yatırımlarını artıran Arkas, Kuzey Ege’nin en önemli yelken yarışlarından biri olan Aegean Link Regatta’ya adını verdi. 2012 yılından bu yana Çeşme Yat Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar 6. yılında Arkas Aegean Link Regatta adıyla ilk defa uluslararası bir yarış olarak yoluna devam edecek.

23-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlar Sakız Adası bağlantılı olacak. Akdeniz’de düzenlenen diğer yarışlar gibi profesyonel ve yeni başlayan yelkencilere kapılarını açan Arkas Aegean Link Regatta bu yıl 40 ile 50 tekne ve 500 sporcuyu ağırlaması bekleniyor.

Yurt dışından katılımcıların da yer alacağı uluslararası nitelikteki bu önemli yarış Ege Denizi’ni hareketlendirirken adalar arasındaki dostluğu da pekiştirecek. Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’nin de tanıtımına katkı sağlaması amaçlanan Arkas Aegean Link Regatta’nın geleneksel hale gelmesi planlanıyor.

Yarışın rotası, Ilıca Körfezi’nden, Çeşme Merkezi’nden, Ovacık’taki plajlardan ve Sakız Adası’ndan izlenebilecek şekilde planlandı. İlk gün Çeşme’de start alacak yarış Sakız Adası’nda son bulacak. İkinci gün ise yine Çeşme-Sakız rotasında ilerleyecek yarış, üçüncü gün Sakız’da başlayarak Çeşme’de son bulacak. Son gün ise Çeşme’den start alan yarış Ovacık’ta bitecek. Yarışçılar 4 gün boyunca 50 mil yol katedecek.

Gün boyunca yarışan ve rüzgarla mücadele eden yorgun sporcular, Sakız Adası’ndaki ilk günün ardından ikinci gün Çeşme’nin gözde mekanlarından biri Aquente, son gün ise kapanış ve ödül töreni içiN Before Sunset’in muhteşem atmosferinde buluşacak.

Kayıt için Aegean Link Regatta web sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. www.arkasaegeanlinkregatta.com

Yarışların kupalarını genç tasarımcılar hazırladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile önemli bir işbirliğine imza atan Arkas, Çeşme ve İzmir’de düzenlenecek yarışlarda verilecek kupalar için İzmir’deki İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde okuyan öğrencilere yönelik bir çalıştay düzenlendi.

Yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı iki gün süren çalıştayda birbirinden güzel kupa tasarımları ortaya çıktı. Çalıştay öncesi Arkas Spor Kulübü Yelken Şubesi yetkililerinden yelken sporu ile ilgili brifing alan öğrenciler 1 haftalık araştırma ve planlama sürecinin ardından 2 günlük çalıştayda bir araya geldiler ve birbirinden güzel tasarımlara imza attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Overall ve IRC sınıflarında yelkenciler için özel tasarım kupalar hazırlandı.

Anadolu Haber Ajansı