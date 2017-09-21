ARKADAŞ EDİNMEK OKULA UYUM SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

UZMAN PSİKOLOG AYBEN ERTEM HAKKINDA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra, yaklaşık 7 yıl Koç grubu bünyesinde çalıştı. Daha sonra klinik alanda çalışmak istediğine karar veren Ertem, Amerika’da Walden Üniversitesi’nden Sağlık Psikolojisi alanında mastır diplomasını aldı.

Klinik alanda çalışmanın yaşam boyu öğrenmeyi de beraberinde getirdiğine inanan Ertem, lisans ve mastırın ardından, psikolojik testler alanının yanı sıra bireysel terapi, oyun terapileri ve aile terapileri alanında eğitimler aldı. Çalışma alanlarına yönelik eğitimlerini sürdüren Ertem, 2001 yılından beri neurofeedback ve biofeedback konusunda Amerika, Avrupa ve Kanada’da birçok kongre, seminer ve çalıştaylara katılımını sürdürüyor. Yaklaşık 15 yıldır bireyler ve ailelerle çalışan Ertem, çeşitli terapi yaklaşımlarının yanında neurobiofeedback’i sıklıkla uyguluyor ve eğitimler veriyor. Biofeedback Uluslararası Birliğinden (BCIA) Board Sertifikasyonu var.

Uzun bir eğitim-öğretim döneminin ilk adımları atıldı. Bu yeni başlangıç kimi çocuklar için sorunsuz geçerken, kimileri okula uyum konusunda çeşitli problemler yaşıyor. Bu yıl ilk kez okula başlayan ilkokul öğrencileri ya da çeşitli nedenlerle okul değiştiren öğrenciler, çevreye uyum sağlama ve kendini yalnız hissetme konusunda bazı kaygılar içinde oluyor. Çocuğun okula uyumu konusunda en büyük görev ise ebeveynler ve öğretmenlere düşüyor. Çocukların arkadaş edinmesinin, okula adaptasyonlarını hızlandıracağını belirten Uzman Psikolog Ayben Ertem, ailelerin arkadaş edinme konusunda çocuklara tüyo vermesi ve öğretmenlerle işbirliği içinde olmasını tavsiye ediyor.Çocukların bir yetişkinle bağlantı kurarak, kendilerini güvende hissetmek istediğini söyleyen Uzman Psikolog Ayben Ertem, “Çocukların aileleriyle birlikte olmadıklar zaman güven ve bağlantı kurma hissini bir başkasıyla yapmaları gerekir. Eğer bunu yapamazlarsa endişeli olup, o ortamda kalmak istemezler. Çocuğunuzun okula gitmek istemediğini görüyorsanız, öğretmenlerle iyi bir bağlantı kurmasını sağlayabilirsiniz. Burada görev hem öğretmene hem anne babaya düşüyor. Öğretmene, çocuğunuzun okula adapte olmakta sıkıntı çektiğini ve çocuğunuza ulaşmak için özel çaba göstermesini belirtebilirsiniz. Ayrıca, okulda geçirdiği süre içerisinde sizlerle bağının devam etmesi için çantasına küçük notlar, resimler bırakabilirsiniz. Beraber çekilmiş bir fotoğrafınızı koyabilir ya da bir kalp çizip yanına seni çok seviyorum yazabilirsiniz. Sizden gelecek bu tür şeyler, siz onu okuldan alıncaya kadar ya da eve gelip sizi görünceye kadar onları oyalayacaktır” dedi.Arkadaş edinmenin önemini anlatan Ertem, “Çocukların okula adapte olmalarını hızlandıracak bir başka unsur, okulda arkadaş edinmeleri. Bu konuda da öğretmenle aileler işbirliği yapabilir, ya da akşam eve geldiğinde çocuğunuza okulla ilgili sorular sorabilir, arkadaşlığı nasıl başlatacağına dair tüyolar verebilirsiniz. Okuldan sonra bir araya geldiğinizde başka hiçbir şeyle ilgilenmeden en azından bir 10-15 dakika çocuğunuzu dinleyin, okulda neler yaptığını anlatsın. Okuldan sonra birlikte vakit geçirin, bir şeyler yapın” şeklinde konuştu.Kimi zaman çocukların okula başladıklarında sorun yaşamadığını, ilerleyen zamanlarda okula girmek istemediklerini kaydeden Ertem, “Çocuklar bazen de 1-2 hafta geçtikten sonra okula gitmek istemeyebilir; sabah kalkmak istemez, tedirgin olabilir ve ağlayabilirler. Böyle bir durumda okulda ne gibi bir sorun olduğunu araştırmak gerekir. Okulda bir zorbalığa mı uğruyor, dersleri mi anlamıyor, öğretmene mi söyleyemiyor bunları keşfetmek gerekir. Doğrudan sorularla bunu anlamak zor olabilir, böyle durumlarda oyun vasıtasıyla öğrenilebilir. Özellikle dersleri anlamıyor ya da okulda bir zorbalığa uğruyorsa buna erken müdahale etmek önemlidir” ifadelerini kullandı.Basın Bülteni