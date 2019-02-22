Arınç: Parti kurarsa affetmem

Bülent Arınç, AK Parti'den kopan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuştu.

AKP’nin kurucu kadrosunda da yer alan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracakları iddiasına dair “Affetmeyeceğim tek şey bu olur” yorumunda bulundu.