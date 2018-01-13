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Arif V 216 ekibi Berlin’de seyirciyle buluştu

Arif V 216 filminin oyuncuları Türkiye’nin ardından yurt dışında da izleyiciyle buluşmaya başladı. Ekibin Berlin’de gerçekleştirdiği buluşma büyük ilgiyle karşılandı.

Arif V 216 ekibi Berlin’de seyirciyle buluştu

Arif V 216 filminin oyuncuları Türkiye’nin ardından yurt dışında da izleyiciyle buluşmaya başladı. Ekibin Berlin’de gerçekleştirdiği buluşma büyük ilgiyle karşılandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:59
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Arif V 216 ekibi Berlin’de seyirciyle buluştu

Filmin oyuncuları Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Can Yılmaz, Özkan Uğur ve Zafer Algöz Berlin Cineplex Alhambra sinemasında seyirciyle buluştu. Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da büyük ilgiyle karşılanan oyuncular, filmi izleyicilerle birlikte izledi.

Oyuncuları Türkiye ve yurt dışında turne yaparken, film vizyonda rekor kırmaya devam ediyor. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı, vizyona girdiği günden bu yana kapalı gişe oynayan filmi bir hafta içerisinde 2 milyon 92 bin kişi seyretti.

Cem Yılmaz’ın “İnsan olmak isteyen bir Pinokyo öyküsü gibi ve dostluk üzerine” sözleriyle özetlediği Arif V 216 senaryosu yine Yılmaz’ın kaleminden çıkıyor. Yönetmen Kıvanç Baruönü’nün ve görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin’in kareleriyle unutulmayacak bir başyapıt olarak sinemaya kazandırılan filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Zeynep Kankonde, Tuncay Beyazıt, Sercan Badur, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz’ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur ve Türk Sineması’nın efsane ismi Ediz Hun rol alıyor.

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