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Arev Vakfı, 50 bin kişiye aşure ikramında bulundu

Arev Eğtim ve Hizmet Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı 2004 yılından beri komşularına Muharrem Ayı vesilesiyle aşure ikramında bulunmaya devam ediyor.

Arev Vakfı, 50 bin kişiye aşure ikramında bulundu

Arev Eğtim ve Hizmet Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı 2004 yılından beri komşularına Muharrem Ayı vesilesiyle aşure ikramında bulunmaya devam ediyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:26
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Arev Vakfı, 50 bin kişiye aşure ikramında bulundu

2004 yılından itibaren Muharrem Ayı münasebetiyle komşularına aşure ikramında bulunan Vehbi Orakçı, 14 yıldır sürdürdüğü bu geleneği, 2018 yılında Beylikdüzü İlçesi’nin 10 mahallesinde 50 bin komşusuna ikramda bulunarak Arev Vakfı’nın aşure geleneğini sürdürdü. Arev Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı: “İkramda bulunmak, yardımlaşmak vakıf geleneğimizin temelini oluşturmaktadır. Bir olmaktan ziyade biz olmayı amaçladığımız ilk günden itibaren 14 yıldır vakıf çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ömrümüz yettiğince sürdüreceğiz.” diyerek aşure ikramlarının geleneksel bir şekilde her yıl devam edeceğinin vurgusunu yaptı.

Eğitimini ilk, orta ve lise dönemlerinin tümünü 11 yıl boyunca yatılı okullarda ve burslu okuyup tamamlayan ve 26 yıl önce Yüksek Mühendis olarak kurduğu Marmara Mühendislik ve Yapı A.Ş ile yüzlerce projeye imza atan ve binlerce insana istihdam sağlayan iş insanı Vehbi Orakçı, vakıf geleneğinin sürdürülmesi gereken bir anlayış olduğunu belirterek, insanlara yardım eli uzatmanın ve ikramın vicdani ve insani bir vazife olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda kurduğu Arev Vakfı ile birçok projeye imza atarak, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Arev Vakfı’nın kurulduğu günden itibaren yaptığı projeler insan odaklı olup, Beylikdüzü merkezli olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı noktasında hayata geçirilmiştir. Vakıf projelerinden bazıları ise Erzurum’da Vehbi Orakçı’nın kendisi ve annesi adına yaptırıp, devlete bağışladığı ilkokul ve ortaokul, her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı, ücretsiz ve sertifikalı olmak üzere her yıl yüzlerce kursiyere eğitim imkanı, gündeme dair seminer ve konferanslarla on binlerce insana hizmet ulaştırılması olarak sıralanabilir. Ayrıca vakfın hizmet vizyonu doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu ve fen lisesi olmak üzere 5 farklı kategoride Vehbi Orakçı tarafından hayata geçirilen Arev Okulları ile bilim, sanat ve sporda “İz bırakan nesiller” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vehbi Orakçı Kimdir ?

Vehbi Orakçı 1970 yılında Erzurum’un Horosan İlçesinde dünyaya geldi. Başta toplumun dezavantajlı grupları olmak üzere yediden yetmişe her kesime hizmet etmeyi şiar edinen Orakçı gerçekleştirdiği başarılı projeler ile birlikte daha fazla insana faydalı olabilmek için 2004 - 2009 yıllarında Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Vehbi Orakçı, 2011 yılında toplumun tüm katmanlarına hitap eden bir sorumluluk bilinciyle kurulan AREV Vakfı’nın kurucu yönetim kurulu başkanlığında bulunuyor. Halen Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olan Orakçı evli ve üç çocuk babasıdır.

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