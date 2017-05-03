Arçelik ile LG ortaklığında ikinci dönem

LG ile üretim tarafında ticari klimalarla güçlenecek işbirliğinin, iki şirketin ticari klima pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini de birleştirmesiyle yeni bir yapıya bürüneceğini belirten Can Dinçer şöyle konuştu: “Bugüne kadar Arçelik ve Beko markaları ile yürüttüğümüz ticari klima faaliyetlerine ek olarak, LG markalı ticari klimaların satış ve dağıtım haklarını da münhasıran bünyemize katacağız.
Tanıtımı yapılan Multi V5’in bugüne kadar geliştirilmiş en ileri VRF ticari klima ürünü olduğunu belirten Can Dinçer: “Endüstriye yeni standartlar getiren oldukça iddialı bir ürün. Devrim niteliğindeki pek çok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor” dedi. Yatırımı yapılacak olan VRF ticari klima sistemlerinin enerji verimli özelliğiyle ön plana çıktığını söyleyen Can Dinçer, Türkiye’nin enerji ithalat faturasının yıllık 27 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Bu rakamın yüzde 25’inin binaları ısıtmak ve soğutmak için kullanıldığını belirten Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “2016 yılında Türkiye’de binaları ısıtmak ve soğutmak için yaklaşık 6,5-7 milyar dolar harcandı. Yatırımını yapacağımız yeni nesil sistemler ile konvansiyonel sistemlere kıyasla binalarda yüzde 30 seviyesinde enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Türkiye'de bu dönüşümün yarısını dahi gerçekleştirebilirsek yılda 1 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bu da, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 6 katı kadar güneş enerjisi santralinin üreteceği elektriğe eşdeğer tasarruf anlamına gelmektedir.”
Türkiye gibi eşsiz fırsatlarla dolu bir pazarda oldukça büyük yatırımlar ve iş ortaklıklarıyla iddialarını sürdüreceklerini belirten LG Electronics Inc. İklimlendirme Çözümleri Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı James Lee şöyle konuştu: “Klima ve iklimlendirme çözümleri alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik ile 17 yıldır sürdürdüğümüz dev işbirliğini, 2023 yılına kadar uzatarak Güney Kore ve Türkiye arasındaki işbirliğini daha da sağlamlaştırdık. Üstün teknolojiye sahip inovatif iklimlendirme çözümümüz LG Multi V 5’in üretim ortaklığıyla da bu dev işbirliğini taçlandırıyoruz. Bu değerli yatırım, Türkiye’nin kaliteli üretim gücüne büyük bir katkı sağlayarak önemli bir ekonomik değer yaratacak. LG Electronics olarak iklimlendirme çözümleri alanında yerel ve küresel ortaklıklarla rekabet gücümüzü artırarak tüm kullanıcıların en inovatif çözümlerinden faydalanması için durmaksızın çalışıyoruz.”
Arçelik’in LG markalı ürün satışları, dünyada VRF sistemleri alanında en yeni teknolojileri bünyesinde barındıran LG MULTI V 5 serisi ile başlayacak. LG MULTI V5 VRF sistemleri sektörde devrim niteliğindeki pek çok teknolojiyi getiriyor. Dual Sensing Control teknolojisi çok özel bir yenilik getiriyor. Havada bulunan nem miktarı hissedilen sıcaklık değerlerini değiştiren önemli bir etkendir. Dual Sensing Control iç-dış ortam havasında bulunan nem değerlerini yani hissedilen ve gizli ısı değerlerini hesaba katarak kapasite ihtiyacını tespit ediyor. Böylelikle Multi V5 çok daha hassas aralıklarda soğutma çevrimini kontrol ederek enerji verimliliğini en üst düzeye çıkartıyor. Bu sayede sezonsal enerji verimlilik değerleri 9,46 seviyesine ulaşmış durumda. Yeni yüksek verimli kompresör teknolojisi sayesinde sistemler 10-165 Hz aralığında çalışabiliyor. Böylelikle kısmi yüklere en verimli şekilde cevap verilirken, anlık yüksek kapasite ihtiyaçları da çok hızlı karşılanabiliyor. Yeni Multi V5 serisinde dış ünite kapasite aralığı tek gövdede 8-26 HP seçeneklerinde sunuluyor. Böylelikle bir dış ünite bloğunda 26HP kapasiteye ulaşılıyor. Yeni Multi V 5 serisinde dış ünite kombinasyonları ile toplam 96HP kapasiteye ulaşılabiliyor. Doğadan esinlenerek tasarlanan yüksek verimli fan tasarımı ile üst seviye verim ve sessizlik sağlanıyor. Ocean Black Fin teknolojisi ile korozyona karşı dayanıklılık arttırılmış böylelikle kapasite kayıplarının önüne geçilebiliyor.
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