Arayı bulmak işe olumlu yansıyacak !

Meclisten geçerek yasalaşan “İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk” yeni yıl itibarıyla devreye giriyor. Böylece işe iade talebi ve tazminat davaları başta olmak üzere her türlü işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi.

Arabulucu Avukat Cevat Kazma, uygulama sayesinde aylarca süren davaların bir günde çözülebileceğini vurgularken, “Arabulucu 1 aylık süre içinde / 4 görüşme sonrasında konuyu çözüme ulaştıramazsa dava açılabilecek” hatırlatmasında bulundu.

Uygulamaya dair görüş bildiren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu “Yıllardır bir arada üretim ve hizmet sağlayan işçi ve işverenler arabuluculuk sistemiyle yargıya gitmeden uyuşmazlıklarını çözecek. Arabuluculukta taraflar kararları kendileri verecekleri için hasım olarak değil el sıkışarak ayrılacaklar” diyerek, iş dünyasına olumlu yansıyacağını söyledi.

Arabulucular İki Tarafa da Eşit Mesafede Olacak!

İşçilerin uygulamaya dair en büyük endişeleri arabulucunun patronun tarafını tutma ve kendilerinin dikkate alınmayacağı ihtimali.

Cevat Kazma bu konuya dair de bilgiler paylaştı. Arabulucuların her iki tarafa da eşit mesafede duran, tarafsız kişiler olma zorunluluğu olduğunu belirterek, işçilerin bu konuda hiçbir endişesinin olmaması gerektiğini vurguladı. Taraflar dilerse arabuluculuk görüşmelerine avukatlarıyla katılım gösterebilecek. Bir uyarıda da bulunan Cevat Kazma, şirketlerin anlaşmalı arabulucuları olamayacağını söyledi.

İş kazaları kapsam dışında!

Arabuluculuk her ne kadar işçi-işveren anlaşmazlıklarında zorunlu hale gelse de bazı kısımlar kapsam dışında tutuldu. Avukat Cevat Kazma, iş kazası veya meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları ve bunlarla ilgili rücu davalarında eskiden olduğu gibi direkt olarak dava açılabileceğini belirtti.

İngiltere’de yılda 1.5 Milyon Dava Bu Şekilde Çözülüyor!

Son 3 yıldır isteğe bağlı uygulanan sistemin etkin ve yaygın uygulanması sağlanabilirse, yılda 500 bin iş hukuku kaynaklı uyuşmazlığın arabuluculuk ile çözümlenebileceğini söyleyen Arabulucu Avukat Cevat Kazma, “Arabuluculuğun etkin uygulandığı ülkelerde, örneğin İngiltere'de bir yılda 1,5 milyon civarındaki uyuşmazlığın 1,4 milyonunda arabuluculuk yöntemi işe yaramakta, hukuki davaların da yüzde 98’i arabuluculuk sistemi içerisinde çözülmektedir. Hollanda’da arabuluculuk yöntemine başvurma oranı yüzde 74, Almanya'da ise arabuluculuğa başvurma oranı hukuk uyuşmazlıkların yüzde 87'sine kadar çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cevat Kazma, tüm bu verilere bakarak Türkiye’de arabuluculuk uygulamasından verim alındığı taktirde onlarca yıldır ülkenin en büyük sorunlarından biri olan yargıdaki ağır iş yükünün ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Arayı Bulmanın Saati 120 TL!

Yeni yasa ile arabuluculuk ücretinin 3 saate kadar her saati 120 TL, 3 saatin üzerindeki her saat için 90 TL olarak belirlendi. Ancak tasarı, arabuluculuk ücretini karşılayamayacak durumda olan vatandaşların adli yardımdan yararlanmasını öngörüyoBasın Bülteni