Arap İş İnsanları MÜSİAD’da Bir Araya Geldi

MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, International Business Forum (IBF) Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ve Fuar İcra Komisyonu Başkanı Burak Benşin'in katılımlarıyla MÜSİAD Genel Merkez’de "Arap İş İnsanları Tanışma Yemeği" programı düzenlendi.

Arap coğrafyasından yaklaşık 250 iş insanının katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Türk iş insanları olarak Arap coğrafyasıyla ticari ilişkileri her zaman iyi bir seyirde sürdürdüklerine dikkat çekti.

Ticaret Diplomasisi Vurgusu

Konuşmasında MÜSİAD olarak küresel ölçekte “Ticaret Diplomasisi” faaliyetleri sürdürdüklerine dikkat çeken Kaan; “79 ülke, 209 irtibat noktasına ulaştırdığımız teşkilat ağımızdan aldığımız güçle, Ticaret Diplomasisi yürütüyoruz. Uluslararası organizasyonlar düzenleyerek, bu paylaşımları artırmak için çabalıyoruz. Bu çabamızın en kapsamlı, en etkili yansımalarından biri olan MÜSİAD EXPO’yu bu yıl 17’nci kez düzenliyoruz. EXPO, ülkemizin dış ticaret kapasitesini artırmak ve iş insanlarımızı dünyayla daha fazla ticaret yapmaya yönlendirmek noktasında başarılı sonuçlar aldığımız, ulusal ve uluslararası düzeyde en büyük organizasyonlardan biri.” diye konuştu.

MÜSİAD EXPO Fuarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek International Business Forum (IBF) High Tech Port ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) ile ilgili detaylı bilgi veren Genel Başkan Kaan, “Küresel ticaretin, yeniliğin ve vizyonun konuşulacağı, 25 ülkeden 250 yabancı firma, 400’ün üzerinde alım heyeti ve 72 bin ziyaretçinin katılım göstereceği 17’nci MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

“Mazlum Halklara Yardımcı Olabiliriz”

Gecede konuşma yapan Kurucu Başkan Erol Yarar ise, MÜSİAD EXPO’nun İslam dünyasındaki iş insanlarını bir araya getirme noktasında çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Yarar, Müslüman iş insanları olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları gerektiğine dikkat çekerken, karşılıklı muhabbet ve ticaret ile İslam dünyasındaki mazlum halklara yardımcı olabileceklerinin altını çizdi.

“MÜSİAD’ın Kapısı Arap İş İnsanlarına Her Zaman Açık Olacak”

Etkinlikte konuşan IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, MÜSİAD’ın Arap iş insanlarına kapısının her daim açık olduğunu kaydetti. MÜSİAD’ın kâr amacıyla kurulmadığın vurgulayan Mısırlı, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde Türkiye’deki iş insanları ile dünyaki iş insanları arasında bir köprü vazifesi kurmayı amaçladıklarına dikkat çekti. Mısırlı son olarak, programa katılan tüm Arap iş insanlarını kasım ayında düzenlenecek 17.MÜSİAD EXPO’ya davet etti.