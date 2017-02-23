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ARAP-AFRİKA TİCARET KÖPRÜSÜ PROGRAMI

23 Şubat 2017 Perşembe 10:57
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Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu ile Fas Dış Ticaret Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı "Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programı" faaliyete başladı

ARAP-AFRİKA TİCARET KÖPRÜSÜ PROGRAMI
RABAT (AA) - İslam Kalkınma Bankası Grubunun üyesi olan Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu (ITFC) ile Fas Dış Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programı" faaliyete başladı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen "Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Forumu"nda konuşan İslam Kalkınma Bankası Grubu Genel Başkanı Bandar Hajjar, "Bugün burada başlattığımız Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programı, 2017-2019 yıllarını kapsayan üç yıllık bir proje. Bu proje kapsamında Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki ticareti geliştirmek için finansal teşvik fonu oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Afrika ve Arap ülkeleri arasında 2008'den bu yana ticaret hacminin 14,7 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Hajjar, bu program ile 2019 yılına kadar ticaret hacmini her yıl 1 milyar dolar artırmayı planladıklarını kaydetti. 

ITFC Genel Başkanı Hani Salim Sunbul da forumda yaptığı konuşmada, söz konusu girişimle Afrika ve Arap ülkeleri arasında ticaretin yanı sıra siyasi ilişkileri de geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fas Sanayi, Ticaret ve Yatırım Delege Bakanı Mamun Buhudhud ise "Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programı, Sahra Altı ülkeleri ve Arap ülkeleri arasındaki ticareti daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bu tür projeler, ülkeler arasında ekonomik yardımlaşmayı da güçlendiriyor." diye konuştu.

Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programı ile Arap ve Afrika ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra Sahra Altı Afrika ülkelerinde siyasi ve ekonomik istikrarın desteklenmesi hedefleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
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