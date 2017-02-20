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Aralıkta doğalgaz ithalatı arttı

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:37
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Doğalgaz ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,37 artarak 5 milyar 574 milyon metreküpe yükseldi

Aralıkta doğalgaz ithalatı arttı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,37 artarak 5 milyar 574 milyon metreküpe çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, 2015 aralık ayında 5 milyar 341 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, geçen yılın aynı ayında 5 milyar 574 milyon metreküpe yükseldi. Söz konusu ayda doğalgaz ithalatı yüzde 4,37 arttı. 

Toplam ithalatın 4 milyar 278 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı. En fazla doğalgaz ithal edilen ülke, 2 milyar 820 milyon metreküple Rusya olurken, bu ülkeyi 872 milyon metreküple İran, 594 milyon metreküple de Azerbaycan izledi.

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,75 artarak, 5 milyar 376 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi konutlarda gerçekleşti.

- Konutlardaki tüketim yüzde 34,1 arttı

Konutlarda 2015 Aralık ayı içinde 1 milyar 675 milyon metreküp doğalgaz tüketilirken, 2016'nın aynı ayında bu miktar yüzde 34,1 artarak 2 milyar 247 milyon metreküpe çıktı.

Böylece, 2016 aralık ayındaki toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 41,7'si konutlar tarafından yapıldı. Konutlardaki doğalgaz tüketimini, 651,2 milyon metreküple otoprodüktör elektrik santralleri ve 478,6 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. 

2015 Aralık 2 milyar 126 milyon metreküp doğalgaz depolanırken, geçen yılın aynı ayında bu miktar yüzde 20,03 azalarak 1 milyar 700 milyon metreküp oldu.

Aynı dönemde doğalgaz ihracatı ise yüzde 10,87 artışla 74,7 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.


Anadolu Haber Ajansı
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