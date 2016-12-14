ARAÇ MUAYENESİNDE YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

ANKARA - ARİFE YILDIZ ÜNAL- AA



Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere zamlanacak. Buna göre yıl başından itibaren otomobil muayene ücretleri 191,16 liradan 198,24 liraya çıkacak. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2017'de yeniden belirlenecek. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Buna göre, yılbaşından itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek. Öte yandan, yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak.

Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak.



Kış lastiği takmamanın cezası 625 liraya yükselecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1 Aralık itibarıyla 602 lira ceza uygulanıyor. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 3,83'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2017 itibarıyla 625 liraya çıkacak.





Anadolu Haber Ajansı