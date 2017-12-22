Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’ne VitrA damgası

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ArGe Merkezleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, VitrA İnovasyon Merkezi, üst üste 5. kez cam ve seramik sektörünün en başarılısı seçildi. 751 ArGe merkezi arasında yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin en iyi 3 ArGe merkezi de açıklandı. VitrA İnovasyon Merkezi, Türkiye’nin en başarılı 2. Ar-Ge merkezi oldu. 6. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında 20 Aralık’ta düzenlenen törende, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz ve İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, ödülleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den aldı.



Ödül vesilesiyle açıklama yapan Ali Aköz, “Eczacıbaşı’nın çağdaş ve kaliteli yaşamı destekleme vizyonunu hayata geçirmenin yolunu inovasyon, tasarım ve sürdürülebilirlikte görüyoruz. İnovasyon aynı zamanda, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun büyüme dinamosunu oluşturuyor. Her yıl ciromuzun önemli bir kısmını ArGe’ye ayırıyoruz. 2011 yılında Bilecik Bozüyük’te VitrA İnovasyon Merkezi’ni kurarak, ArGe çalışmalarımızı tek bir çatı altından yönetmeye başladık. Merkez sayesinde patent başvuru sayımız 10 kattan fazla arttı. Ülkemizin en çok patent başvurusu yapan kuruluşlarından biri olduk. Türkiye’nin en başarılı 2., sektörümüzün tartışmasız en iyi ArGe merkezine sahip olmanın getirdiği sorumlulukla, kullanıcıların hayatına değer katacak yenilikleri aramaya, bulmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.