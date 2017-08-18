Ar-GE merkezi oldu, 10 Milyon Tl yatırım yapacak

Kendi alanında uzman olan çözüm ortaklarıyla, uygulama ve satış sonrası destek hizmetleriyle müşterinin ihtiyaç ve taleplerine en uygun çözümleri sunan CPM Yazılım; inovatif çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stok takibinden malzeme ihtiyaç planlamaya, kurumsal satınalmadan gider yönetimine, satış öncesi CRM’den satış sonrası servise kadar birçok sistemin entegre şekilde çalışmasına olanak sağlayan CPM ERP, kullanıcı ve IT dostu olmanın yanı sıra yöneticiler içinde büyük olanaklar tanıyor.

Yenilikçi tarzı ile öncülüğünü yaptığı çözümlerle, birçok farklı sektörde deneyim sahibi olan CPM Yazılım’ın İstanbul Haliç’te bulunan ofisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildi.

Ar-Ge Merkezi olmanın sağladığı karlılık ile daha fazla yatırım yapacaklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; “Ar-Ge Merkezlerinin katkıları ile yazılım dünyasının daha da gelişeceğine inanıyoruz. Bu teşvikler, dijital dönüşüm sürecinde olan Türkiye’nin, güçlü konumuna katkı sağlayacak. Yerel tedarikçilerin sektörde güçlenmesi yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltacak olması bizi hedefimize bir adım daha yakınlaştıracak” dedi.

“Yazılım sektörünün gelişmesi için Ar-Ge’ye yatırım şart”

Türkiye genelinde yaklaşık 250 çalışanıyla inovatif çözümlere imza atan CPM Yazılım, Ar-Ge Merkezi olmanın avantajı ile yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracak. Ar-Ge Merkezine yaptığı yatırımlarla cirosal olarak yıllık yüzde 25 büyüme beklediklerini söyleyen Recep Palamut; “Verilen destekler kapsamında yeni yazılacak uygulamalarımız ile ürün yelpazemizi genişleteceğiz. TÜBİTAK ile projelerimizin de devreye alınması sonrasında bütünleşik yapıda tek çözüm ortağı olmayı ve yazılım ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda projelerimizde değişiklik yaparak, yeni yılda 10 milyon TL’lik bir yatırım yapacağız ve Ar-Ge yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Ar-Ge merkezimiz için personel istihdamı sağlamaya evam edeceğiz. Özelikle temel bilimler ve lisans üstü eğitimi olan çalışanlara destek vererek yeni kadrolar oluşturacağız” dedi.