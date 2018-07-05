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AQUA CLUB DOLPHİN'DE YAZ KONSERLERİ BAŞLADI

Sıcak yaz günlerinde İstanbul dışına çıkmadan havuz keyfi yaparak serinlemek isteyenlerin başlıca adresleri arasında yer alıyor Aqua Clup Dolphin İstanbul. İçerisinde çeşitli havuzlar ve kaydıraklar bulunan su parkı ailelerin çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği başlıca adreslerden. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde işletilen bu eğlence merkezi ülkemizde yer alan en güvenli su parklarından da biri olarak biliniyor. Çağatay Akman , 8 Temmuz Pazar günü İstanbul'un en büyük su parkı Bahçeşehir Aqua Dolphin'de olacak.

AQUA CLUB DOLPHİN'DE YAZ KONSERLERİ BAŞLADI

Sıcak yaz günlerinde İstanbul dışına çıkmadan havuz keyfi yaparak serinlemek isteyenlerin başlıca adresleri arasında yer alıyor Aqua Clup Dolphin İstanbul. İçerisinde çeşitli havuzlar ve kaydıraklar bulunan su parkı ailelerin çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği başlıca adreslerden. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde işletilen bu eğlence merkezi ülkemizde yer alan en güvenli su parklarından da biri olarak biliniyor. Çağatay Akman , 8 Temmuz Pazar günü İstanbul'un en büyük su parkı Bahçeşehir Aqua Dolphin'de olacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:13
3527 Okunma
AQUA CLUB DOLPHİN'DE YAZ KONSERLERİ BAŞLADI

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Aqua Club Dolphin Nerede ve Nasıl Gidilir?
2001 Yılından beri hizmette olan Aqua Club Dolphin, İstanbul Bahçeşehir’de, su parkının tadının çıkarılabileceği, havuza girip eğlenebileceği bir yer olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler Bahçeşehir’de bulunan parka kendi aracıyla ya da parkın müşterileri için hizmete sunduğu İstanbul’un çeşitli bölgelerinden kalkan ücretsiz servisler ile ulaşabiliyor. Servisler sabahları  08:30 ile 09:45 arasında Zeytinburnu, Bağcılar, Güneşli, Mecidiyeköy, Taksim, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Küçükköy, Kocamustafapaşa, Beylikdüzü, Bahçelievler, Avcılar, Güngören, Bakırköy, Başakşehir, Ataköy, E-5 Karayolu, Esenler, Sefaköy, Halkalı, Küçükçekmece meydanından, Ümraniye, Kadıköy, Göztepe, Altunizade ve Kozyatağı’ndan kalkıyor. Ziyaretçiler 0534 746 02 00 numara üzerinden servis hizmeti veren firmayı arayıp detaylı bilgi alabiliyor.

Aqua Club Dolphin Giriş Ücreti
Aqua Dolphin giriş ücreti konusunda müşterilerine alternatif çözümler sunuyor. İsteyenler tek günlük ücret ödeyebildiği gibi üyelik sistemiyle de parkın imkanlarından yararlanabiliyorlar.

Bay: Hafta içi ve Cumartesi günleri 60 TL - Pazar günleri 70 TL
Bayan: Hafta içi ve Cumartesi günleri 45 TL -  Pazar günleri  55 TL
Çocuk (5-12 Yaş) : Hafta içi ve Cumartesi günleri 30 TL -  Pazar günleri 35 TL
Çocuk (0-4 Yaş) Ücretsiz

Ziyaretçiler ödemelerini kredi kartlarıyla da yapabiliyorlar. Üyeliklerin haftanın 6 günü geçerli olmasının yanı sıra İş Bankası Maximum kredi kartı olanlara 5 taksit yaptırma imkanı da sunuluyor. Üyelik kaydı oluşturmak isteyen bireyler bir adet fotoğraf ve bir adet kimlik fotokopisi ile üyelik başvurusunda bulunabiliyorlar.

Aqua Club Dolphin Kaydırakları
Aqua Club Dolphin 2015 yaz  sezonunda müşterilerinin hizmetine sundu yeni büyük havuz, rocket, king kobra, anaconda gibi kaydıraklarının yanı sıra 2016 yaz sezonunda bir yenilik daha yaparak çocuklar için yeni bir çocuk havuzu inşa etmiş.
Aqua Clup Dolphin, İstanbul´un en büyük su parkı olma özelliği ile, yaz sezonunda konser ve eğlence etkinliklerinizin yanı sıra yeni kaydırakları ve havuzları ile müşterilerini bekliyor.

Ayrıntılı bilgi için : www.aquaclubdolphin.com

Son Güncelleme: 05.07.2018 15:44
Anahtar Kelimeler:
AQUA CLUB DOLPHİN
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