ANUGA'YA TÜRK DAMGASI

BAKTAT ŞİRKETLER GRUBU
GIDA SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN GLOBAL ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLAN BAKTAT GRUBU, ŞİRKET BÜNYESİNDE YER ALAN SUNTAT, BAKTAT VE ALİCE ÇAY MARKALARIYLA FUARA KATILDI. TÜRK GIDA DEVİ, YÜZLERCE ÇEŞİT ÜRÜNÜNÜ FUARDA SERGİLEME FIRRSATI BULDU. BAKTAT ŞİRKETLER GURUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA BAKLAN GLOBAL PAZARDA YAKALADIKLARI BAŞARIYI ANLATTI. BAKTAT GRUBUNUN ANUGA ÇIKARMASI EKOPAZAR’DA.
ULUDAĞ İÇECEK
ALMANYA’NIN KÖLN KENTİNDE DÜZENLENEN ANUGA GIDA FUARINA KATILAN TÜRK FİRMALARINDAN BİRİ DE ULUDAĞ İÇECEKLERİ OLDU. 1930 YILINDA KURULAN ULUDAĞ İÇECEK ŞİRKETİ, "ULUDAĞ" ANA MARKASI ALTINDA 7 KATEGORİ, 13 ALT MARKA, 39 DEĞİŞİK ÜRÜN VE 112 FARKLI AMBALAJ İLE İÇ VE DIŞ PAZARLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR. KOZMETİK SEKTÖRÜNE DE GİREN ULUDAĞ’IN EN SON FAALİYETLERİ EKOPAZAR’DA. ULUDAĞ İÇECEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET H. ERBAK VE ULUDAĞ İÇECEK YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER KIZIL, DÜNYA PAZARLARINDA BAŞARIYI NASIL YAKALADIKLARINI EKOPAZAR' A ANLATTILAR.
YAYLA GIDA
TÜRK MARKASINI AVRUPA’YA KABUL ETTİREN FİRMALARIMIZDAN BİRİ DE YAYLA GIDA. YAYLA GIDA ÖZELLİKLE ET VE SÜT ÜRÜNLERİYLE HEM TÜRKİYE HEM DE AVRUPA PAZARINDA EN ÇOK BİLİNEN MARKALARDAN BİRİ OLMAYI BAŞARDI. FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜ ETHEM ÇOLAKOĞLU İLE ANUGA FUARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL RÖPORTAJ EKOPAZAR’DA.
MERAY KURUYEMİŞ
ANUGA GIDA VE İÇECEK FUARINDA YER ALAN TÜRK FİRMALARINDAN MERAY KURUYEMİŞ, YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİYE GÖZ DOLDURDU. FİRMANIN STANDINI ZİYARET EDİP, MERAY KURUYEMİŞ AVRUPA YÖNETİM KURULU BAŞLKANI KADİR KILIÇ, DÜNYA PAZARLARINDA YAKALADIKLARI BAŞARIYI EKOPAZAR'A ANLATTI.
SEBAHAT GIDA
MARDİNLİ İŞ ADAMI CAVİT SEBAHAT’IN HOLLANDA’DA LOKUM ÜRETİMİYLE TEMELLERİNİ ATTIĞI SEBAHAT GIDA, BUGÜN BÜRÜKSEL’DEKİ MODERN TESİSLERİNDE ÜRETİM YAPIYOR VE 35 ÜLKEYE DE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR. SEBAHAT GIDA'NIN AVRUPA'DA ELDE ETTİĞİ BAŞARI EKOPAZAR'DA.
CAN BESLER KURUYEMİŞ
YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİYLE TÜRKİYE’DE KURUYEMİŞ SEKTÖRÜNE FARKLI BİR SOLUK KAZANDIRAN CAN BESLER KURUYEMİŞ; ANUGA ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARINA KATILAN ÖNEMLİ TÜRK FİRMALARINDAN BİRİ İDİ. CAN BESLER KURUYEMİŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BULUT İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL RÖPORTAJ EKOPAZAR'DA..
22 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE SAATİ: 13.17 AVRUPA SAATİ: 12:17 'DE ATV AVRUPA EKOPAZAR PROGRAMINDA EKRANLARA GELECEK.
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