ANUGA’YA TÜRK DAMGASI

Köln'de 7-11 Ekim arasında gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda fuarı olan Anuga’ya 107 ülkeden 7 bin 405 firma katıldı. Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen Anuga'da dünyanın önde gelen gıda firmaları boy gösterdi. Anuga fuarına Türk firmaları damgasını vurdu.

Türkiye, 298 firmasıyla organizasyonun 5. büyük katılımcısı olurken, Polonya, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Belçika gibi birçok ülkenin çatısı altında kendi firmaları adına stant açan Türk işadamları da eklendiğinde Anuga'nın neredeyse her katında Türk ürünlerini görmek mümkün oldu.

Pastırma, sucuk, döner, fındık, çay, Bursa kestanesi, süt ürünleri, Çorum leblebisi, cezerye, Türk kahvesi, unlu mamüller, zeytin ve zeytinyağı, meyve suları, doğal içecek gibi ürünleriyle fuara damgasını vuran Türk katılımcılar, hem ziyaretçilerin damaklarını şenlendirdi hem de önemli bağlantılar kurdu.



BAZI TÜK İŞADAMLARI MERDİVENLERE BİLE REKLAM VERDİ

Bazı Türk işadamlarının fuar alanının merdivenlerine bile reklam vererek ürünlerini tanıttığı organizasyonda, Marmarabirlik, Aroma, Kınık Maden Suları, Uludağ İçecek, Kardelen Kestane, Has Tavuk, Baktat gibi Türkiye'nin adını duyurmuş birçok firmasının yer aldığı fuara ayrıca ziyaretçi olarak gelen iş adamları da ihracat ve ithalat bağlantıları yaptı. Bursa'nın güllaç üreticisi 81 yaşındaki Doğu Kılınç gibi birçok iş adamı, yeni pazarlara açılmak, gıdadaki yeni trendleri görmek için fuarda katılımcılarla görüştü.



5. BÜYÜK KATILIMCI TÜRKİYE

Türkiye'nin Dusseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Mustafa Hilmi Aşkın, Türkiye'nin bu fuarda etkili olduğunu söyledi. Aşkın, şunları kaydetti: "5. büyük katılımcı Türkiye oldu. İtalya, Almanya, Çin ve İspanya bizim önümüzde yer aldı. Ziyaretçilerle birlikte Türkiye'den yoğun katılım oldu. Gıda sektörü açısından gerçekten de burada olmalıydık ve varız. Yeni trendleri takip edip, kendi ürünlerimizi sergilemek açısından çok önemli. Dünyanın en büyük gıda fuarı. Sadece Almanya olarak değil tüm dünyaya ulaşabilme adına Türk firmaların kendilerini burada gösteriyor olması önemli."

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise Almanya pazarının Bursa için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bursa'nın yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ihracatı, 1,3 milyar dolar da ithalatı var. Net artı verdiğimiz bir pazar. Bu ihracatın yüzde 10'u tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor" dedi.

Fuarın hem Bursa hem de Türk firmalar adına iyi gittiğini ifade eden Onur, şöyle devam etti: "Her sektörde olduğu gibi gıda alanında da yeni inovasyonlar var. Dünya bireyselleşmeye doğru gidiyor. Hazır yemeklere doğru yoğun bir ilgi var. Bunun yanı sıra verimlilik ve rekabet anlamında katetmemiz gereken bir yol var. Bu fuar sayesinde rakiplerimizin neler yaptığını bizzat görme imkanı buluyoruz. Buna göre de ürünlerimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Biz 5. büyük katılımcı olarak gözüküyoruz ancak Türk firmasının sayısı fuarda oldukça fazla. Bulgaristan'dan Almanya'dan Kanada'dan ve Hollanda'dan katılan birçok Türk firmamız var. Bunlara baktığımız zaman belki ikinci belki üçüncü büyük katılımcı oluyoruz."

BTSO'nun Anuga Heyet Başkanı Burhan Sayılgan da Türkiye'den fuara katılımının giderek arttığını vurguladı.

Her yıl Türk firmalarının kalitesiyle beraber ihracatının arttığını belirten Sayılgan, "Dünyada 7. sırada olan gıda sektörümüzün burada daha fazla yer almasını istiyoruz. Bunu da arzuluyoruz. Bunun da yapılması lazım. Birlikte bu işi halletmemiz gerek. Genel itibarıyla fuar bizim adımıza olumlu geçiyor." dedi.

Sayılgan, fuarın Türk gıda sektörüne önemli bir mesaj verdiğini dile getirerek, "Hazır yiyecekler artık daha fazla yer buluyor. Tüketimde bireyselleşme başladı. Yani toplu yemek yapma iki kişinin bir araya gelip, yemek pişirme kültürünün yavaş yavaş kaybolduğunu görüyoruz. Gelecekte de çok fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Dondurulmuş gıdalar, hazır ve bireysel yemekler ön plana çıkıyor. Fırına koyduktan sonra 5-10 dakika sonra tüketeceksiniz" diye konuştu.



"ŞİRKETLERİMİZİN İHRACAT HEYECANI ARTIYOR"

Anuga Fuarı Heyet Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Burhan Sayılgan, 2 yılda bir düzenlenen Anuga Fuarı'na bu yıl Türk katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. BTSO üyelerinin fuarda önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini kaydeden Sayılgan, "Türkiye'deki firmaların katılımı her yıl yüzde 20 oranında artıyor. Firmalarımızın üretimdeki kalitesi de bizi gururlandırıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle 'Bursa Food Point' kurumsal kimliğiyle çalışmalarını sürdüren Gıda UR-GE Projesi ve Küresel Fuar Acentesi'nin firmalarımıza katkısı tahminlerimizin ötesinde oldu. Fuar ve ikili iş görüşmelerinde imza atılan sözleşmeler, firmalarımızın ihracata olan heyecanının da göstergesidir" ifadelerini kullandı.



HOLLANDA'YA BİTKİSEL ŞAMPUAN SATTI

BTSO Üyesi Hasan Hüseyin Sarı, BTSO'nun organizasyonu sayesinde sektörün geleceğini daha net gördüğünü söyledi. Almanya programı kapsamında önemli iş bağlantıları kurduğunu dile getiren Sarı, "Her sene fuara geldiğimde şunu görüyorum. Daha önce hayranlıkla baktığımız ürünleri ve üreticilere şimdi ders verir nitelikteyiz. Birçok konuda bazı şeylerin önüne geçmişiz. Organizasyonumuzda Hollandalı bir firma ile bitkisel şampuan ihracatı konusunda anlaşma yaptık. Bu önemli bir adım. Ziyaretçi olarak geldiğimiz fuarda ihracat yapmayı başardım. Bazı yabancı firmalarla da görüşmemiz oldu. Onlar da olumlu sonuçlandı. Bursa'ya işbirlikleriyle dönüyorum" dedi.



7 BİN 405 ŞİRKET STANT AÇTI

Fuar ziyareti kapsamında Aytuğ Onur ve Burhan Sayılgan, Anuga Fuarı'nda stant açan Bursalı firmaları da ziyaret ederken, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ile de bir araya geldi. Öte yandan 11 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Anuga Fuarı'na, 107 ülkeden 7 bin 405 şirket stantlı katılım sağladı. Türkiye, 298 firmasıyla İtalya, Almanya, İspanya ve Çin'in ardından 5. ülke oldu. Fuara Bursa'dan ise yaklaşık 15 firma katılımcı olarak yer aldı.

Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde BTSO tarafından düzenlenen iş gezisine KOSGEB de önemli destek sağlıyor. KOSGEB tarafından proje kapsamındaki organizasyona katılan firmaların ulaşım, konaklama, tercümanlık, rehberlik ve fuar giriş ücretleri için yüzde 50 oranında yakın ülkeler için 3.000 TL, uzak ülkeler için ise 5.000 TL'ye kadar destek veriliyor.