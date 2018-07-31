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Anthony Cragg’den “İnsan Doğası”

Yaşayan en önemli heykel sanatçılarından Anthony Cragg'in "İnsan Doğası" sergisi İstanbul Modern’de devam ediyor. Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin her döneminden en karakteristik örneklere yer veren sergi, 11 Kasım’a kadar görülebilir

Anthony Cragg’den “İnsan Doğası”

Yaşayan en önemli heykel sanatçılarından Anthony Cragg'in "İnsan Doğası" sergisi İstanbul Modern’de devam ediyor. Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin her döneminden en karakteristik örneklere yer veren sergi, 11 Kasım’a kadar görülebilir

31 Temmuz 2018 Salı 10:42
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Anthony Cragg’den “İnsan Doğası”

Çağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg, İstanbul Modern’in geçici mekânında sanatseverlerle buluşuyor. Kültür ve sanata verdiği destekle dikkat çeken Ferko’nun sponsorluğunda, gerçekleşen “İnsan Doğası”nın küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu üstlendi.

Sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin her evresinden en karakteristik örneklere yer veren sergi, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırdedici özelliklerin Cragg tarafından nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü görünür kılıyor. Doğa, insan ve ikisini kuşatan sonsuz düşünce ve üretim alanı, Anthony Cragg’in heykellerinin merkezini ve sentezinin kaynağını belirler. Biçimler dünyasına kattığı her yapıtın kendine ait bir kökü ve duygularla kurduğu yakın bir ilişkisi olduğunu düşünen sanatçının heykelleri bir hissi, yıllar öncesinde kalmış bir anın unuttuğumuz etkisini, merak ettiğimiz bir doğa olayının ardındaki sırrı hatırlatır.

Anthony Cragg kimdir?

1949, Liverpool doğumlu Anthony Cragg, kauçuk üzerine gerçekleştirdiği laboratuvar teknisyenliğinin ardından Gloucester Sanat ve Tasarım Koleji, Wimbledon Sanat Okulu ve Kraliyet Sanat Koleji’nde sanat eğitimi alır. Yapıtları 1970’li yıllardan itibaren sayısız kent ve sanat kurumunda sergilenen, 1988’de ise Turner Ödülü’ne layık görülen Cragg, aynı yıl 43. Venedik Bienali’nde ülkesini temsil eder. Sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını 1977’den bu yana Wuppertal, Almanya’da sürdürmektedir.

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