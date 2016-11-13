Anta'nın basketbol ayakkabıları artık Türkiye'de

Dünyanın en büyük spor markalarından Anta, profesyonel basketbolcuların tercih ettiği ayakkabı modellerinden ikisini Türkiye'de satışa sundu. NBA resmi sponsoru olan Anta'nın basketbol ayakkabılarını Klay Thompson, Kevin Garnett, Rajon Rondo gibi yıldızlar tercih ediyor.

Klay Thompson’nın Tercihi

Türkiye'deki mağazalarda satışa sunulan modellerden ilki, NBA’in yıldız oyuncularından Klay Thompson’nın adını taşıyan model, üç patentli teknolojiyle güçlendirildi. CONTROL 5WD teknolojisi, ayakkabının yere sağlam basmasını, parke zeminde kaymamasını sağlıyor. Bu da basketbolcuya saha içinde hareket kontrolü kazandırıyor. AUTO ARCH teknolojisi, dış taban çerçevesine yerleştirilen TPU sayesinde destek ve denge sunarken, maksimum bükülme özelliğiyle de ayak burkulmalarını en aza indiriyor. Ayakkabıların ekstra sağlamlık kazanması içinse yine Anta'ya tescilli A-WEARABLE RB teknolojisi kullanıldı. Bu teknoloji, polivinilden elde edilen kauçuk ile doğal kauçuğu birleştiriyor ve bu birleşimle ekstra uzun ömür ve sağlamlık kazandırılıyor. Anta'nın Türk kullanıcıların beğenisine sunduğu ikinci model ANTA DYNAMIC PRO 1.0, tabanındaki yivli tasarım ve dış taban çerçevesindeki elmas biçimli matris, en son teknolojik verilerle geliştirildi. Yere çok sağlam basmayı mümkün kılan bu tasarımda malzeme olarak TPU (termoplastik poliüretan) kullanıldı. Bu da yivli tasarımın zemin tutuşunu maksimum düzeye çıkardı. Öte yandan, ayakkabının orta tabanında çift yoğunluklu materyaller kullanılarak, bir basketbolcunun çok ihtiyaç duyduğu sıçrama gücü artırılıp yastıklama etkisi de en üst düzeye getirildi.



Fiyat

Anta Klay Thompson Basketbol Ayakkabısı: 369,95 TL

ANTA DYNAMIC PRO 1.0: 329,95 TL