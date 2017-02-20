Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Orman Yolu Sokak'ta Mahmut Çakmak (39) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen O.M.G. ve M.G. kardeşler karşılaştı.

Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine, O.M.G. ve kardeşi M.G. olay yerinde bulunan 07 ANY 27 plakalı araçtan aldıkları iddia edilen pompalı tüfekle Çakmak'a iki el ateş etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kumluca Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, O.M.G ve kardeşi M.G'yi olayda kullandıkları ileri sürülen silahla yakaladı.

Yaralı Mahmut Çakmak Kumluca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Haber Ajansı