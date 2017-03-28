Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, aynı gün hem deniz hem de Tahtalı Dağı'nda kar keyfi yapıyor.

AA muhabirinin Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kemer'de günün en yüksek hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece ölçüldü.

İlçeye tatillerini geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistler, deniz kenarında güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı turistler denize girdi, bazıları ise sahillerde kitap okudu. Bazı aileler de parklarda yürüyüş yapmayı tercih etti.

Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na çıkanlar ise kar keyfini yaşadı. Teleferikle 12 dakikada zirveye ulaşan turistler, kar topu oynayıp, kar üstünde fotoğraf çektirdi. Bazı yabancı turistler, zirvede şezlonglara uzanıp güneşlenmeyi tercih etti.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu İranlı ve Güney Koreliler oluşturdu.

Anadolu Haber Ajansı