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Antalya'da iş adamının oğlunun öldürülmesi

01 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
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Antalya'da kaçırıldıktan sonra öldürülen eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten, toprağa verildi

Antalya'da iş adamının oğlunun öldürülmesi
ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçırıldıktan sonra öldürülen eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten, toprağa verildi. 

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddia edilen zanlı S.K. ile ona "yardım ve yataklık yaptığı" öne sürülen babası M.K. ve erkek kardeşi E.K. de gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından Korkuteli ilçesinde adliyeye sevk edildi. 

Zanlıların ilk ifadelerinde, S.K. ile Süleyman Erten arasında 5-6 yıla dayanan 150 bin lirayı bulan alacak nedeniyle husumet olduğu, Erten ailesinin sahibi olduğu firmaya nakliye hizmeti verdiği öğrenildi.

Süleyman Erten'in cenazesi ise otopsi işleminin ardından adli tıp kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze, Konyaaltı Caddesi'ndeki babevine getirilerek helallik alındı.

Burada bekleyen baba İsmail Erten, kendisine başsağlığı dileyen yakınlarına, oğlunun canice öldürülmesinin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "30 yaşındaki aslan gibi çocuğa nasıl kıydın ya. Nasıl bir vicdan bu." dedi.

Erten'in cenazesi daha sonra Uncalı Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine Süleyman Erten'in yakınları, AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de katıldı.

Erten'in cenazesi, İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olay

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den önceki gün saat 10.00'dan itibaren haber alamadığını, S.K. tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürmüştü. 

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Süleyman Erten'in kullandığı 06 FY 2514 plakalı cip vatandaşlar tarafından Korkuteli ilçesinde yanmış şekilde bulunmuş, gözaltına alınan S.K, Erten'i boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi yaktığını itiraf etmişti.

Zanlının ifadeleri doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Süleyman Erten'in cesedini, Antalya-Korkuteli karayolundaki ormanlık alanda bulmuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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