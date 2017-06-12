Antalya'da inşaatta göçük

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 işçi bulundukları yerden çıkarıldı.
Düdenbaşı Mahallesi 2306 Sokak'ta bir şirkete ait inşaatın zemin katında beton dökümü sırasında blokların devrilmesi sonucu göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 işçi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin dakikalarla yarıştığı kurtarma çalışmasında işçiler, vince bağlanan sedye aracılığıyla çıkarıldı.
Ambulanslara alınan işçilerden Murat Dinarca, Hamdi İnce, Mehmet Cantoz ve Halit İnce çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, inşaattaki göçükle ilgili inşaat sorumlularını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Anadolu Haber Ajansı
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