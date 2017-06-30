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Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

30 Haziran 2017 Cuma 12:05
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
LYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

İlçede bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali'nden dönen İbrahim Dağlı'nın kullandığı plakasız motosiklet, Titreyengöl Sorgun mevkisinde Demirhan Kiraz idaresindeki 07 LPV 60 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücüler ile motosikletlerdeki Fındık Dağlı ve Çağatay Güzelce, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü İbrahim ve eşi Fındık Dağlı ile Güzelce, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, sürücü Kiraz ise Alanya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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