Antalya'da bir evden 40 kamyon çöp çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden 40 kamyon çöp çıkarıldı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarı alınan A.E.A'nın Tosmur Mahallesi'ndeki iki katlı evine gitti.

Evden 40 kamyon çöp çıkaran ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, bölgedekilerin şikayeti üzerine çöplerin temizlenmesi için daha önce uyarıda bulunduklarını söyledi.

Ancak söz konusu kişinin bunu bir türlü yapmadığını anlatan Kula, bundan sonra da işin takibini yapacaklarını, sokak toplayıcılarına, yasal izni olmayanlara imkan vermeyeceklerini vurguladı.

A.E.A. ise çöplerin çoğunun kendisinden önceki kiracıya ait olduğunu savundu.

Anadolu Haber Ajansı