Annenizle Birlikte Hem Yöresel Lezzetlerden Oluşan Nefis bir Anneler Günü Yemeğine Hem Keyifli bir Spa’ya Ne Dersiniz?

Hilton İstanbul Bomonti’nin içinde yer alan lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe, Anneler Günü’nde annesini yemeğe çıkarmak isteyenleri farklı bir lezzet deneyimi yaşamaya davet ediyor. The Globe’un ‘7 Bölgeden Yöresel Lezzetler’ menüsü her şeyin en güzelini hak eden annenizi Anadolu’nun dört bir yanında lezzet yolculuğuna çıkaracak. Geç kahvaltı tabağı ile başlayacak olan yolculuk, Kuru Cacık, Vişneli Saroz Yalancı Yaprak Sarma ve Tahinli Antakya Humusu, Taze Zahter Salatası, Pazıya Sarılı Bayburt Lor Dolması ve Mini Antep İçli Köfte gibi masanıza gelecek serpme sunumlarla devam edecek.



Hilton İstanbul Bomonti’nin ‘7 Bölgeden Yöresel Lezzetler’ menüsünü satın alan annelere bir de sürprizi olacak. Menüyü deneyimleyen gönüllerin kraliçesi anneler, Mayıs ayı boyunca eforea SPA’dan alacakları tüm bakımlarda % 20 indirimle taçlandırılacak. The Globe’da 12:00 – 15:00 saatleri arasında sunulacak Anneler Günü’ne özel ‘7 Bölgeden Yöresel Lezzetler’ menüsü limitsiz alkolsüz içecekler dahil kişi başı 125 TL.



eforea SPA’nın Keyfini Çok Özel İndirimlerle Çıkarın

Anneler Günü’nde annesine dinginliğin ve arınmanın keyfini yaşatmak isteyenler ise eforea SPA’nın her türlü ihtiyaca uygun birbirinden özel bakımlarından birini tercih edebilirler. Şayet annenizle birlikte kendinizi de şımartmak isterseniz Anneler Günü’ne denk gelen 7-13 Mayıs tarihleri arasında Hilton İstanbul Bomonti’nin ödüllü eforea Spa’sından alacağınız ikinci bakımda %30 indirim imkanı da sizleri bekliyor!